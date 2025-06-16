全美一天2000場示威　軍警繼續鎮壓

左圖：示威者14日聚集在洛杉磯市中心。＼法新社；右圖：洛杉磯14日舉行“不要國王”示威，抗議特朗普各項政策。＼美聯社 中評社北京6月16日電／據大公報報導，當地時間14日，美國總統特朗普在首都華盛頓舉行1991年以來首場閱兵式；與此同時，全美各地數百萬民眾走上街頭，參加“不要國王”示威，抗議特朗普政府在移民、衛生、教育等各方面的政策。在加州洛杉磯，和平示威演變為暴力對抗，警方動用催淚彈和閃光彈驅散人群；在弗吉尼亞州，一名男子因駕車衝撞示威者被捕；猶他州示威現場突發槍擊案，一人重傷。美媒指出，14日的混亂景象折射出美國社會內部的嚴重分歧。



全美50個州14日共舉行約2000場“不要國王”示威。此次示威由“50501運動”組織發起，該組織指責特朗普藐視法庭、大規模驅逐移民、侵犯公民權利、削減公共服務，圖謀成為凌駕於法律之上的“國王”。根據該組織的說法，共有數百萬人參加此次示威。



“沒有法治就沒有和平”



在洛杉磯、紐約、丹佛、芝加哥、奧斯汀等多個城市，示威者高舉“不要國王”的標語，高喊“沒有法治就沒有和平”“關閉美國移民與海關執法局（ICE）”等口號，表達對特朗普的不滿。



61歲的護士特里斯特在費城參加示威。她表示，特朗普削減公共衛生機構人手，是促使她走上街頭的原因之一。洛杉磯示威者若瑟說，特朗普大規模逮捕和驅逐非法移民，傷害了當地社區。在波特蘭參加示威的桑德斯說，她反對特朗普的稅改法案，並批評該法案試圖剝奪工薪階層的醫保資金。紐約的一名示威者被問到最反對特朗普的哪一項政策時回答說：“生育權利、移民權利……還有太多太多了，數不勝數。”



聯邦機構人員大肆搜捕非法移民的行動在洛杉磯引發連日騷亂，特朗普向當地派遣國民警衛隊和海軍陸戰隊，導致矛盾不斷升級。14日，洛杉磯約2.5萬人參加“不要國王”示威。據美媒報導，當天下午，示威活動演變為暴力對抗。一群示威者聚集在聯邦機構大樓附近，向看守大樓入口的海軍陸戰隊士兵高喊：“離開洛杉磯！離開洛杉磯！”洛杉磯警局稱，示威者投擲石塊、磚頭、水瓶和煙花，警方則發射催淚彈、閃光彈和橡膠子彈。當地媒體表示，一名示威者的鼻子被橡膠子彈擊中，需要縫針；另一人在衝突中手指骨折。



在俄勒岡州波特蘭，數千人參加遊行示威。在一處ICE設施附近，示威者與聯邦機構人員發生衝突。波特蘭警方很快宣布抗議活動是“非法集會”和“騷亂”，並動用催淚彈和閃光彈驅散人群，至少一人被捕。在佐治亞州亞特蘭大，警方發射催淚彈並逮捕至少8人。警方稱，示威者闖入道路並靠近州際公路，可能阻礙交通。