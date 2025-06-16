伊朗：有證據表明以襲擊得到美支持

左圖：伊朗首都德黑蘭的沙赫蘭油庫15日爆炸燃起大火。＼路透社；右圖：以色列緊急救援人員15日在特拉維夫的遭襲現場搜尋遇難者。＼法新社 中評社北京6月16日電／據大公報報導，綜合半島電視台、CNN報導：當地時間15日，美國總統特朗普在社媒發帖稱，伊朗和以色列應該達成（停火）協議，也會達成協議。他當天稍早時還稱，他對俄羅斯總統普京調停以伊衝突持開放性態度。但他強調，美國“目前”尚未參與軍事行動。特朗普稍早前在社交媒體上對伊朗喊話，警告伊朗不要襲擊美國目標，又稱以色列與伊朗將“很快”實現和平，他將“修復”這段關係。



當天稍早前，伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗有確鑿證據表明，美軍支持了以色列的襲擊。阿拉格齊表示，伊朗不相信美國未參與其中的說法。“美國有必要明確表態，並譴責（以色列）針對（伊朗）核設施的襲擊。我們期待美國退出這場衝突。”



伊朗15日對以色列發動新一輪導彈襲擊，據報轟炸的目標是以色列北部城市哈代拉的發電站和以色列總理內塔尼亞胡家族在北部城市凱撒利亞的住所。伊朗伊斯蘭革命衛隊說，最新襲擊目標還包括以軍戰機使用的燃油生產設施和其他能源設施。



以色列政府15日表示，伊朗向以色列發射了200多枚火箭彈，造成至少13人死亡，380人受傷，其中9人傷勢嚴重。在以色列中部城市巴特亞姆，一幢公寓樓被擊中，造成至少4人死亡，大樓直接化為廢墟。



伊朗同樣遭受襲擊。以色列軍方表示，15日對伊朗東部馬什哈德機場的一架空中加油機進行了打擊，這是此次衝突爆發以來最遠距離的攻擊。據伊朗媒體15日消息，伊朗國防部總部和多個能源設施遇襲，世界最大天然氣田南帕爾斯氣田部分停產。另據以媒報導，以軍14日夜間襲擊德黑蘭附近一座煉油廠並引發大火。不過，伊朗石油部聲明稱，德黑蘭煉油廠“狀況良好”，生產活動正常進行，沒有中斷。