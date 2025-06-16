兩名民主黨州議員遭槍擊　槍手逃逸

上圖：執法機構對槍手貝爾特發出通緝令。＼路透社；下圖：明尼蘇達州民主黨籍州議員霍夫曼（左）和霍特曼遭槍擊。＼美聯社 中評社北京6月16日電／據大公報報導，據CBS報導：當地時間14日，美國明尼蘇達州兩名民主黨籍州議員及各自的配偶在住所遭到槍擊，共造成兩死兩傷，槍手仍在逃。槍手曾登記為共和黨選民，但後來在一份官方文件中表示自己沒有黨派偏好。明尼蘇達州州長沃爾茲說，槍手可能是出於政治動機行凶。



明尼蘇達州州議會眾議員霍特曼及其丈夫14日凌晨在明尼阿波利斯市郊的住所遭槍殺；該州參議員霍夫曼及其妻子在錢普林市住所被開槍打傷。兩處地點相距約15公里。警方到霍特曼家中查看時發現一名假扮警察的白人男子，附近還停著一輛看似警車的車輛。該男子向警方開火，後來逃離現場。警方表示，槍手為57歲的萬斯.貝爾特，並對其發出通緝令，數百名執法人員正在進行搜捕。貝爾特與妻子共同經營一家安保公司，這讓他有條件假扮警察。



沃爾茲說，這可能是出於政治動機的暗殺。貝爾特曾與霍夫曼供職於州政府同一個委員會，暫不清楚兩人是否有私人恩怨。



本世紀初，貝爾特曾登記為共和黨選民，但在2019年一份州政府任命文件中，他被標注為“無黨派偏好”。據悉，貝爾特是福音派基督徒，也是強烈反對墮胎的保守派人士。警方在他的車內發現14日“不要國王”示威活動傳單，以及一份包括數十名民主黨人和支持墮胎權人士的名單。



美國政治極化，民意撕裂，兩黨政客均面臨暴力威脅。去年兩度遭遇未遂刺殺的美國總統特朗普14日表示，絕不容忍這一“可怕暴行”。