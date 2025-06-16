閱兵現場觀眾稀疏　國務卿無聊打哈欠

中評社北京6月16日電／據大公報報導綜合《紐約時報》、《野獸日報》報導：美國聯邦政府14日在首都華盛頓舉行閱兵式，紀念美國陸軍建軍250周年，這一天也是美國總統特朗普79歲生日。特朗普想要一場盛大的慶典，但當天不僅天公不作美，閱兵還被席捲全美的“不要國王”示威、明尼蘇達州議員槍擊案以及中東戰火搶走風頭。美媒表示，閱兵現場人群稀疏，看台上的高級官員則被拍到在打哈欠和看手機。



這是1991年海灣戰爭結束以來，美國首次舉行閱兵，五角大樓預計成本高達4500萬美元。閱兵持續兩個多小時，逾6000名官兵、逾百輛坦克和裝甲運兵車、火炮及戰機等參加。美軍還展示了機器狗。



特朗普發表約8分鐘的簡短演說，並未提及美國各地的示威等爭議話題，僅對美國軍人的貢獻表示感謝。演講結束後，現場的特朗普支持者唱起《祝你生日快樂》。



由於天氣預報說14日晚間有暴風雨，閱兵提前約30分鐘開始。據美媒報導，華盛頓被烏雲和新澤西州山火產生的煙霧籠罩，閱兵開始後不久便下起小雨。白宮聲稱，超過25萬“愛國者”前來觀看閱兵。但多家美媒表示，現場人群稀疏，連貴賓席都空了一半。美國國務卿魯比奧被拍到打哈欠，中東問題特使威特科夫則在看手機。



民主黨人和不少退伍軍人批評特朗普為滿足虛榮心而舉行“生日閱兵”。特朗普派遣國民警衛隊和海軍陸戰隊協助抓捕非法移民，也令美國民眾對此次閱兵更加反感。



14日，數百人在華盛頓遊行示威。前一天，數十名退伍軍人在國會山附近參加反對閱兵的示威時被捕，包括一名87歲老兵。