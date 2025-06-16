美軍成立201分隊　招募硅谷高管

中評社北京6月16日電／據大公報報導，美軍近日宣布，4名來自Palantir、Meta和OpenAI等知名硅谷科企的高管已經以預備役身份加入美國陸軍新成立、負責創新的“201分隊”（Detachment 201），每年服役120個小時，未來會為美國國防部提供人工智能（AI）的專業知識。美媒指出，美軍高層近年來頻頻向硅谷伸出橄欖枝，標誌著美國軍方與硅谷關係愈趨緊密。



據《華爾街日報》報導，硅谷防務科技新銳Palantir首席技術官桑卡爾、Facebook母公司Meta首席技術官博斯沃思、知名人工智能（AI）企業OpenAI首席產品官韋爾、前OpenAI研究總監麥格魯13日穿著軍服，宣誓加入美國陸軍新成立、負責創新的“201分隊”（Detachment 201），為美國國防部提供人工智能的專業支持。據報“201分隊”源自HTTP狀態碼“201 Created”，意為服務器創建了新資源。



博斯沃思：硅谷愛國精神顯露



博斯沃思說，“硅谷隱藏著許多愛國精神，而這些精神正在逐漸顯露出來。”他還表示，Meta行政總裁朱克伯格支持他參軍的決定。博斯沃思在社媒上發帖稱，對於接受新職位感到“榮幸”，並強調他們的主要角色是作為技術專家，協助陸軍的現代化努力。



有分析指，對於硅谷而言，與美軍合作將會帶來巨大利潤，而硅谷的加入也將使得美國在與中國等科技強國的AI軍備競爭中擁有優勢。桑卡爾更是直言，“當我們將美國創新活力與軍事任務結合時，美國將會勝出。這是我們在20世紀勝利的關鍵。它可以幫助我們再次獲勝。”



據報導，這些科技精英“參軍”後可獲授陸軍預備役中校軍階，此後須每年服役120個小時。他們還可以獲得其他豁免，比如可以遠程工作、無需接受基礎訓練等。不過，作為服役承諾的一部分，他們還是需要完成預備役軍人必須完成的體能測試和射擊訓練。