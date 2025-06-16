星港聯手破跨境電騙集團　拘8人涉1.2億

圖：香港警方聯同新加坡警方搗破一個跨境電騙及洗黑錢集團。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月16日電／據大公報報導，香港警方聯同新加坡警方透過與多個地區及國家聯合成立的反詐騙跨境合作平台“FRONTIER＋”，搗破一個跨境電騙及洗黑錢集團，兩地共拘捕8人。



香港警方昨日透露，該犯罪集團在本港動用約1800萬元購入大量電話卡，警方循線以涉嫌“洗黑錢”及“串謀欺詐”罪拘捕4名本地男子，案中涉及約1.2億元來歷不明款項，並搗破7個設置在工廈單位用作遙距信息中心的“貓池”。新加坡警方亦搗破4個放置“貓池”的遙距信息中心，拘捕4名馬來西亞疑犯。兩名香港被捕者於今日提堂，另兩人仍被扣查。



“貓池”可大量發出短訊及通話



警方指出，今年初發現有本地人士用約1800萬元於不同地區購入大量電話卡，並付運到不同的東南亞國家。警方經深入調查後鎖定4名本地男子，其中2人在九龍及新界不同的工廠大廈租用7個寫字樓單位，擺放大批俗稱“貓池”的電話數據機，用作遙距信息中心。貓池是多個調制解調器集成，可以同時處理多條電話線路或電話卡，用於大量收發短訊或進行語音通話。犯罪集團透過這些“貓池”將從海外撥打的電話，轉化成香港本地來電，瘋狂向市民進行詐騙。而他們的銀行戶口自2023年至2025年初，接收了近1.2億元來歷不明的存款。自4月起，香港警方財富情報及調查科透過與新加坡警方展開情報交流及聯合調查。



香港警方13日採取行動，以涉嫌“洗黑錢”及“串謀欺詐”，分別在觀塘、葵湧及天水圍拘捕4名本地男子，年齡介乎23至48歲。並搜查7個懷疑放置‘貓池’作“遙距信息中心”的工廈寫字樓單位，共檢獲141個“貓池”、17個路由器及多部電話、電腦等電子設備。