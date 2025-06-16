財務公司濫批外傭借貸　七成雇主受牽連

圖：有團體早前進行調查，有72%受訪雇主受外傭借貸牽連，其中更有雇主被跟蹤、淋紅油。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月16日電／據大公報報導，財務公司氹外傭借貸手法層出不窮，有非法放貸公司以填問卷領獎金的形式，誘導外傭填寫個人及雇主資料，然後將外傭領取的“獎金”變成“借款”，向外傭與雇主敲詐還款。有調查結果顯示，外傭在港借貸門檻過低，逾九成受訪雇主曾經歷外傭借貸，最高借款金額接近18萬元，連累雇主受滋擾。更有72%的受訪雇主受外傭借貸牽連，其中有雇主被跟蹤、淋紅油等。



特區政府將就加強規管無抵押個人貸款，本月內進行公眾咨詢，有立法會議員與關注團體表示，政府應就外傭無抵押貸款設限，規管財務公司不能隨便批貸款，避免外傭雇主無辜受牽連。＼大公報記者 易曉彤



民建聯立法會議員梁熙昨日表示，有非法放債公司在外傭之間的通訊軟件群組發出問卷，聲稱填寫後可獲得獎金，問卷內容包括雇主及外傭自己的資料。外傭貪小便宜填問卷後，“放債人”會向外傭送出禮物，並將一千元匯入外傭的賬戶，其後指一千元是外傭借貸款項，並以極高利息對外傭及其雇主進行敲詐。



離職逾年用前雇主住址借錢



國際政商勞資事務和諧關愛會外傭雇主代表副主席徐明珠表示，近期有雇主求助稱，接獲財務公司追討欠款信件，欠款人竟是已離職逾一年的前外傭。離職外傭利用雇主的家居地址成功申請借貸，令雇主非常困惑及無奈。另有外傭利用現任雇主的居住地址，同時向四間財務公司借貸，甚至盜用雇主家人的其他地址額外向財務公司借貸。



徐明珠認為，有關個案反映財務公司審核申請貸款人的地址及身份資訊，明顯存在漏洞，對貸款申請人的住址及身份核實程序極疏忽，甚至完全沒要求足夠證明文件核實真實性。



國際家政服務業持續發展聯會於上月9日至本月13日，網上問392名外傭雇主，93%受訪者稱曾遇到外傭借貸問題，當中72%雇主的外傭曾向3間或以上財務公司借貸，2%向10間或以上借貸，最高借貸額為18萬元，等同外傭在港工作約3年工資。有72%的受訪雇主受外傭借貸牽連，其中有雇主被跟蹤、淋紅油等。