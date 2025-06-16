“出差”50餘天　神二十乘組最近在忙啥？

中評社北京6月16日電／據央視新聞報導，“太空出差”50餘天，神二十航天員陳冬、陳中瑞、王傑狀態良好，乘組各項工作進展順利，多領域空間科學實（試）驗有序推進，現在來看看他們在太空都做了些什麼？



在軌研究和空間站維護有序開展



剛剛過去的一周，神舟二十號航天員乘組完成了航天醫學實驗領域多個項目的相關研究工作。他們利用視功能測量儀主機、眼動儀等設備及相關測試軟件，開展了“信任與協同機制”“視覺運動重力表征”“元認知監控研究”“微重力關係認知”等多個項目的測試工作，獲取的數據將助力地面科研人員進一步開展研究。



此外，乘組利用超聲診斷儀對血管進行超聲檢查，獲取不同在軌時長下的血流動力學參數，用於開展相關研究。乘組還使用精細動作測量儀和相關實驗軟件開展了記憶滑動測試、力量測試與重物測試，為微重力條件下精細動作控制的變化規律和認知機制研究積累數據。



研究鏈黴菌生長發育的變化和機制等



在生物技術實驗櫃內，“空間微重力對微生物的效應機制研究”持續推進，在空間微重力環境下，航天員進行了鏈黴菌的生長、發育分化、生物活性物質合成、種群傳代演替的變化和機制等研究。利用科學手套箱，航天員完成了液體培養樣品采集工作，並將其冷凍保存等待下行。在空間微重力物理領域，乘組完成了燃燒櫃實驗插件采樣蓋更換、無容器櫃清潔維護等工作。



進行多項醫學檢查 積極鍛煉身體



此外，神二十乘組還進行了中醫四診、12導心電圖檢查、動態心電血壓監測等多項檢查，同時積極進行身體鍛煉，科學使用儀器設備，對抗失重生理效應。