金額超百億美元　中非經貿博覽會非一般

6月12日，第四屆中國—非洲經貿博覽會在長沙舉行。新華社記者 王婧嬙 攝（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月16日電／據新華社報導，歷經70多年的歲月洗禮、風雨考驗，中非經貿已是怎樣一番景象，又將攜手打造怎樣的未來？6月12日至15日在湖南長沙舉行的第四屆中國—非洲經貿博覽會，無疑為我們呈現了一個合作共贏的“樣本”。



經組委會審核發布，本屆博覽會簽約項目176個、金額113.9億美元，較上一屆，項目數量增長45.8%。截至15日12時，主展館內觀展人次已突破20萬、較上屆翻倍。現場成交或意向成交額預計將達25億元人民幣。



——“湘”約精彩



“這是幹檸檬，泡在茶里很香；這種芝麻顆粒飽滿，含油量比普通品種更高……”13日，面積達10萬平方米的主展館長沙國際會展中心剛剛開門迎客，索馬里國家館里的工作人員便開始滔滔不絕地介紹起自家產品。



不遠處的布隆迪展區，當地原料製造的辣木籽油、辣木籽身體香膏也吸引著不少專業觀眾前來問詢、試用。短短半天，已有20多個採購商留下對接方式。



行走在各大場館內，農食產品、美妝服飾、珠寶玉石等非洲好物，與醫療器械、工程機械、日用百貨等中國製造齊聚一堂。中外客商不時駐足體驗、交流洽談，一幕幕火熱的景象見證中非貿易的蓬勃發展。



海關總署最新數據顯示，我國已連續16年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。2024年，中非貿易規模首破2萬億元；今年前5個月，我國對非洲進出口9632.1億元，同比增長12.4%，規模創歷史同期新高。



數字的躍升，折射出雙方經貿合作不斷向更深層次、更寬領域拓展。本屆博覽會廣泛涉及建築製造、電力能源、交通運輸、信息服務、文化衛生等多個領域，不論是豐富多彩的展品品類，還是氛圍熱烈的主題論壇，中非合作在一場場“雙向奔赴”中日益精彩。