南京大學團隊成功將輻射制冷膜投入市場應用

墨光新能科技（蘇州）有限公司的輻射制冷材料生產車間。以上圖片均為墨光新能科技（蘇州）有限公司提供（圖片來源：人民網） 中評社北京6月16日電／據人民日報報導，你敢信嗎？一片神奇的薄膜，用在手機上，如同不耗電的“空調”，可實現降溫5至10攝氏度，提升電子產品使用壽命和穩定性40%以上。



走進蘇州高新區的墨光新能科技（蘇州）有限公司，製造車間裡忙碌而有序：一片片鋼化玻璃在自動化產線上流轉，經過清洗、覆膜、撕膜、上傘後，離子槍將功能材料汽化，以一層原子的厚度，在鋼化玻璃上形成致密又稀薄的膜層。這就是公司的主打產品——輻射制冷膜，目前已用於小米、蘋果的兩款手機上，另有兩個國產手機品牌的訂單正在交付中。



這是一項來源於實驗室的科技成果。南京大學能源與資源學院院長、教授朱嘉帶領團隊十年磨一劍，於2019年在光熱調控領域實現了突破。“要將物體溫度降得更低，就需要將它的能量做得更低，即減少攝入的能量項，增加輻射出去的能量項。”團隊成員、南京大學副教授朱斌介紹，團隊基於“輻射制冷”原理，調控分子結構、微納結構和尺寸形貌，從無到有研發出可在太陽光波段實現低吸收率、在大氣窗口波段實現高發射率的新材料，通過將熱量以特定電磁波形式輻射出去，實現零能耗持續降溫。2021年，小米公司關注到這項成果後，來到實驗室，希望將技術用於電子產品降溫方面。



為什麼“給手機降溫”如此重要？隨著手機集成度的提升以及AI芯片的植入，手機能耗越來越大，為了減少手機使用中發燙、卡頓和自動關機等問題，散熱功能日益重要。



在實驗室，樣品經測溫後效果明顯，給了團隊產業化的極大信心。2022年，在學校牽線搭橋下，科研團隊在蘇州高新區成立墨光新能科技（蘇州）有限公司，致力於將輻射制冷技術從實驗室推向產業化。蘇州高新區為公司提供了7000平方米廠房，並免去3年使用租金。



“我們邁出‘從1到10’的一步，得益於2020年科技部等9部門聯合推出的‘職務科技成果賦權改革’，這項政策鼓勵科研人員利用成果作價入股，積極投身科技成果轉化。南京大學是江蘇首批試點單位之一。”朱斌說，“公司一次性買斷7項專利，整個評估過程透明合理。”明晰的知識產權歸屬不僅提升了科研人員成果轉化積極性，讓團隊沒有“後顧之憂”地放手拼搏，還吸引了諸多投資機構青睞。



然而，從書架到貨架、從樣本到產品的過程，比想象中更為複雜。