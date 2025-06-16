艦載機更新換代　殲15T成主流

圖：山東艦甲板上除2架老款殲－15（機頭灰黑色）之外，其餘皆為殲－15T。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月16日電／據大公報報導，最近山東艦、遼寧艦雙航母編隊演兵西太平洋期間，航母甲板陣容透露出航母艦載機更新換代的最新動向。彈射型殲－15T已經取代殲－15，成為航母艦載機的主流。



從兩艘航空母艦的配置看，遼寧艦起降的戰機已經全部是殲－15T，山東艦除了艦艉還有2架老款殲－15之外，其餘亦全部換裝殲－15T。殲－15T前起落架帶有牽引杆，可以電磁彈射起飛。福建艦彈射航母將混編配置殲－35隱身戰機和殲－15T。殲－15T也可滑躍起飛。



兩型戰機外觀最醒目的區別在於，殲－15T機頭是斜切的雷達罩，換裝了新一代有源相控陣雷達，顔色塗裝幾乎與機身一體化。而老款殲－15使用垂直雷達罩，塗裝差異明顯的灰黑色塗裝。



聯訓過程中，殲－15T在第二島鏈外海進行了夜間起降，檢驗了在遠海複雜氣象、海況、電磁環境都複雜多變的實戰化能力。訓練畫面顯示，殲－15T只掛載了霹靂－12中距空空導彈和霹靂－8近距格鬥彈。不過，換裝新型有源相控陣雷達的殲－15T，探測距離更遠、更精確，在實戰中完全有能力掛載發射霹靂－15，能夠進行超視距攻擊。



而未來空警－600艦載預警機在福建艦航母服役之後，能夠為霹靂－15導彈提供更好的引導，提高殲－15T的攻擊能力和戰場生存能力。當然，作為艦載戰鬥機，殲－15T的新型雷達，還可以為鷹擊－12、鷹擊－83K等反艦導彈提供更強支撐，精確打擊水面目標。