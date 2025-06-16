閱兵與示威折射美國社會的嚴重撕裂

上圖：魯比奧被拍到在閱兵現場打哈欠。＼網絡圖片；下圖：美國士兵手持無人機參加閱兵。＼法新社 中評社北京6月16日電／據大公報報導，6月14日，就在美國總統特朗普的79歲生日這天，首都華盛頓舉行了一場紀念陸軍成立250周年的閱兵式。這種刻意的巧合，合乎特朗普總統炫耀顯擺的個性。



閱兵式結束時，“金騎士”傘兵團飛越白宮並降落在特朗普附近，向他呈交一面折叠國旗，250名新兵在特朗普主持下宣誓入伍，進一步強化了“軍隊為總統服務”的敘事。然而，這種對軍事榮耀的過度渲染，恰恰與民眾對政府政策的不滿形成尖銳對立。



畢竟，在美國這場被特朗普稱為“前所未有的慶祝活動”的同時，從洛杉磯到達拉斯，全美各地舉行超過1800場示威活動，部分更演變成激烈衝突。



特朗普式閱兵與全美各地的遊行示威形成一副光怪陸離的美國政治風景，折射出美國社會的嚴重撕裂。



示威者高喊“不要國王”的口號，反對特朗普的統治。從閱兵式鬆鬆垮垮的“走秀”亦可一窺美國大兵對閱兵的應付了事。這也說明，特朗普本來希望靠閱兵來強化自己“強者統治”，反而暴露其輕浮的權力任性，加劇了社會對立，也讓民眾對民主制度的信仰逐漸動搖。



當特朗普試圖通過閱兵式轉移國民注意力時，各地的示威卻越演越烈。這種撕裂不僅體現在街頭的衝突中，也滲透到政治精英的分裂中。據悉，50名國會共和黨人中，僅7人出席閱兵式，凸顯黨內對特朗普政策的質疑，更說明特朗普的“任性”已超越了黨派界限，成為全美社會的爭議焦點。



這種撕裂正在侵蝕美國民主制度的根基。示威者並非單純反對特朗普個人，而是對美國當前政治環境的集體抗議。他們要求恢復憲制監督、限制行政權力，甚至呼籲修憲以防止總統權力過度膨脹。而特朗普政府對示威的回應──動用軍警暴力鎮壓，則進一步加劇了民眾對權力濫用的恐懼。



閱兵式與示威的對峙，本質上是兩種價值觀的碰撞。一種是特朗普政府推崇的“強權至上”，另一種是民主黨叫賣的“民主自由”。前者通過軍事化手段強化權威，後者則以街頭運動挑戰政府霸權。這種碰撞的結果，不僅決定著美國未來的政治走向，也影響著全球對“美式民主”的信心。