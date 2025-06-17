側記：馬英九海論首秀　強調兩岸緊密連結

馬英九出席第十七屆海峽論壇大會並致辭（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九15日在廈門出席第十七屆海峽論壇，這是馬英九首度參加海峽論壇，備受矚目。“閩南語”“特色美食”“金門高粱”成為媒體報導熱詞，通過這些接地氣的表達，馬英九詮釋了“兩岸之間的連結是分不開的。”



閩南語問候——鄉音彰顯閩台一家親



在出席海峽論壇活動期間，馬英九多次用閩南語同在場人士問候交流。15日上午，在前往會見廳的路上，有記者問馬英九此次大陸行感覺如何，馬英九用閩南語表示“感覺非常好”。在與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧的會見中，馬英九開場便用閩南語問好——“兩岸的各位好朋友，大家好！”在海峽論壇大會致辭時，馬英九再度用閩南語問候兩岸嘉賓——“大家早安，大家好！”



正如馬英九在致辭中所言，閩南語是許多台灣人共同的語言，閩台兩地在語言上能感受到許多共鳴。他也指出，這些共鳴“更讓我們深刻體會兩岸之間的連結是分不開的”。



中評社記者注意到，在此前的幾次訪陸行程中，馬英九也曾講過當地方言。比如，2023年馬英九先生攜家人來到湖南省湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村，在馬家祖墓前祭拜祖父馬立安，用湖南方言宣讀祭祖文，還用方言回應鄉親“湘潭伢子回來了”；2024年馬英九第三次訪陸期間，在成都與四川省委書記王曉輝會面時全程用四川話致辭。不同於湖南話、四川話是兒時從家人處習得，馬英九的閩南話是後來自己主動學習的，16日參訪廈門航空時馬英九言談間再度談到此事。



“喝過金門高粱的請舉手！”——現場進行的即興“民調”