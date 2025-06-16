零關稅賦能到合作模式創新 中非合作譜新篇（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月16日電／據新華社報導，今年3月，產自非洲的800餘尾觀賞魚搭載貨運航班，抵達中國長沙黃花機場口岸。這是中國湖南口岸首次進口非洲觀賞魚。為確保這批觀賞魚“絲滑”入境，機場海關不僅指導進口商新建隔離場地，還提前制定專項方案，通過“7×24小時預約通關”機制，實現從卸貨、查驗到提貨的無縫銜接。



近年來，中非經貿合作不斷交出亮眼成績單。2024年，中非貿易額達2956億美元，連續第4年創歷史新高。中國連續16年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。在中國對非零關稅政策和“產工貿一體化”創新合作模式加持下，中非經貿合作之路正越走越寬廣，書寫中非合作新篇章。



零關稅為非洲“好物”拓展中國市場



2021年盧旺達幹辣椒進入中國市場以來，辣椒種植已經成為盧旺達重要出口產業，直接惠及上千名當地農民。談起辣椒出口，盧旺達菲舍爾全球公司總經理赫爾曼·烏維澤伊馬納第一個想到的目的地是中國。他的公司每年對華出口兩三百噸幹辣椒，目標1500噸。



烏維澤伊馬納立下“小目標”的信心來自於中國對非零關稅政策。“中國是非洲真正的朋友。零關稅降低出口成本，為農民和企業帶來更多利潤空間。”



近年來，中國持續面向非洲國家擴大市場開放水平，推動非洲優質產品對華出口，為非洲國家共同發展提供廣闊機遇。自去年12月1日起，中國給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體。中方日前宣布，願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對華出口提供更多便利。此外，中方還為非洲展商參與進博會、鏈博會等大型展會提供便利，為非洲特色產品對接世界市場搭建橋梁。



從盧旺達幹辣椒、肯尼亞牛油果、貝寧菠蘿、馬達加斯加羊肉，到馬拉維花生、莫桑比克堅果、加納黑皂……琳琅滿目的非洲商品正跨越山海，不斷豐富中國百姓生活。中國商務部數據顯示，零關稅政策自啟動至今年3月，中國自非洲最不發達國家進口額達214.2億美元，同比增長15.2%。今年一季度，中國自非洲咖啡進口同比增長70.4%，可可豆同比增長56.8%。