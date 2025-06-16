用藝術“點亮”一座城（僑界關注）

二〇二四年，成都世運會即將開幕之際，田海穌（左）向國際世界運動會協會主席何塞·佩魯雷納介紹並贈送世運會主題藝術作品。受訪者供圖 中評社北京6月16日電／據人民日報海外版報導，田海穌，國家一級美術師、成都大學教授。她致力於將天府文化融入當代藝術創作，用多元媒介架起東西方對話的橋梁，向世界展現中國文化的深厚底蘊和不斷延續的創造力。



創新探索



田海穌出生於四川成都，自幼浸潤於天府文化的厚重歷史與傳統藝術之中。“武侯祠的‘攻心聯’、三國文化與古建築美學，成為我藝術啟蒙的第一堂課。”她回憶道。



年少之際，田海穌對水墨藝術情有獨鐘。她系統學習了中國傳統技法，並逐步研習國畫、油畫、版畫、漆器等多種繪畫方式，不斷拓寬自己的藝術視野。



2011年，田海穌赴美國舊金山美術學院深造。2013年，她在該校攻讀美術學碩士學位。



在此期間，田海穌逐步構建起跨文化的審美範式，創作出“滑輪水墨系列作品”。她沒有使用沿襲千年的毛筆工具，轉而選擇以滑輪鞋作為創作媒介。



“我嘗試用運動的姿態，讓藝術從靜態平面邁向時空交融的嶄新境界。”田海穌說。



2015年，田海穌完成水墨作品《血脈山河》。滑輪鞋所劃出的每一道痕跡在宣紙上清晰可見，線條的律動、情感的起伏，賦予了傳統水墨新的藝術生命與國際表達。這幅長達13米、寬6米的藝術佳作，宛如一座文化溝通的橋梁，讓西方觀眾在欣賞中國傳統水墨藝術時，油然而生親近之感。



“我想把中國傳統藝術中深奧且厚重的水墨繪畫體系，以及其獨特的繪畫語言重新進行解構，翻譯成能讓全世界‘聽懂’和‘看懂’的當代藝術作品。”田海穌表示。



2015年，田海穌放棄海外發展機會，受成都大學的邀請回到家鄉成都，成為一名辛勤耕耘的人民教師，從事藝術教育和美育傳播事業。