聯儲議息料按兵不動　美匯阻力99.7

中評社香港6月16日電／大公報報導，獨立外匯分析員徐惠芳分析認為，投資者關注，本周美聯儲貨幣政策會議的發布，官員們將更新經濟預測。此外，零售銷售、工業生產、住房和就業數據可能會影響黃金的走勢。根據密歇根大學的數據，消費者信心在5月份為52.2，與4月份持平，此前連續四個月下降。當前經濟狀況指數在同一時期從59.8降至58.9，而消費者預期指數則從47.3小幅上升至47.9。通脹預期有所下降，一年期通脹預期從6.6%降至5.1%，五年期通脹預期從4.2%降至4.1%，顯示消費動能減弱，與官方數據中最近出現的通脹緩和跡象一致。



金價短線挑戰3500美元



根據美國勞工統計局的數據，5月份的通脹率按年計算上升至2.4%，高於4月份的2.3%，低於預期的2.5%。CME美聯儲利率監察工具顯示，市場預期，美聯儲6月18日的利率會議維持利率在4.25至4.5厘的機會達100%。美匯指數上周五收於98.14水平，趨勢往下，上方阻力98.88、99.20、99.70。



上周五現貨金曾漲1.77%，高見3446.71美元，收市報3433.28，仍升1.37%。高盛重申，金價將在2025年底前上漲至3700美元，並在2026年中期達到4000美元。美國銀行預計在未來12個月內黃金價格將達到4000美元。金價短線有望突破3450美元，挑戰近期3500歷史高點。相對強弱指數（RSI）顯示動能仍然偏向看漲，短期上行走勢不變。



紐約期油最多炒高14.08%，高見每桶77.62美元，收市仍漲7.26%，報72.98。布蘭特期油一度爆升13.18%，創下2022年3月俄烏戰爭爆發之後最大即市漲幅，高見78.5，收市報74.23，仍升7.02%。摩根大通警告在最壞情況下，油價將衝上每桶130美元。



國際能源署表示，不排除釋出緊急石油儲備。OPEC反駁稱，油市處於供應良好狀態，IEA的言論錯誤。以色列空襲伊朗後，高盛相信油價短期有上行動力，但維持今年第四季及明年目標不變。



在周線圖上，紐約期油在伊朗與以色列緊張局勢升級後，突破了63.29美元的12周移動平均線，標誌著情緒的關鍵轉變。這一飈升將價格推升至74.11美元的阻力。12周SMA繼續在63.31美元附近提供支持，突顯出多頭的強大基礎。