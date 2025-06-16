美元不避險　儲備地位急褪色

全球去美元化速度加快，美元雖然仍是全球第一大儲備資產，但地位急降。（大公報） 中評社香港6月16日電／以色列襲擊伊朗，中東局勢緊張，但美元反彈乏力，反映各國正減少美元投資。根據歐洲央行報告，美元在全球外儲比重已跌破50%的關鍵水平，代表美元的國際儲備貨幣地位褪色。



大公報報導，今年以來，美匯跌不停，特朗普政府關稅政策衝擊經濟，加上內亂令美國社會處於不穩定狀況，進一步削弱投資者持有美元資產的信心。即使中東局勢令市場避險情緒高漲，但美匯未能吸引資金靠泊，續在98水平的三年低位徘徊，而美債價則續跌，30年期國債息貼近5厘的高位。



中東局勢緊張 美債照跌



今年來美匯指數累跌近一成，為2005年以來最差。有對衝基金押注未來一年美匯再冧10%，事實上，美經濟基本面逐步惡化，企業利潤正受到高關稅衝擊，上月核心消費者物價指數維持按年上升2.8%，未見提速，相信企業暫時承擔額外關稅成本，但情況不可能持續，已有大型零售商提價，預期未來數月通脹上升勢頭猛烈，影響消費、企業業績。美零售巨頭Dollar Tree預警次季利潤可能大跌45%至50%。此外，評級機構惠譽將北美企業評級展望下調至惡化，美企業績急轉壞，美元資產下半年面臨更大沽壓。



各地央行增持黃金儲備



國際組織相繼下調美國今年經濟預測，其中世銀預測由原來增長2.3%大降至衹有1.4%，降0.9個百分點，投資者對持有美元資產信心勢受打擊。值得留意，全球去美元化速度不斷加快，據國際貨幣基金組織數據，去年底美元在全球匯儲占比保持58%水平，但遠比上世紀七十年代年超70%為低。



美元作為國際儲備貨幣，其地位響起警號，據歐洲央行年度報告數據，美元在全球外儲占比已跌破50%關鍵水平，最新占比衹有46%，可能與過去大半年環球央行減持美債有關。



雖然美元仍是全球第一大儲備資產，但地位急降。黃金躋身成為第二大儲備資產，在全球外儲占比升至20%，第三大儲備資產為歐元，占比16%，逐步挑戰美元一哥地位。歐央行行長拉加德表示，歐元可以成為美元的替代，似乎歐美正掀起貨幣戰。



全球央行減持美債，增持黃金及非美元貨幣，例如人民幣，令美元外儲占比急降。目前黃金成為對衝美元資產主要工具，環球央行去年增持逾千噸黃金，等於全球年度黃金產量五分之一。



美元、美債不避險，全球逐步減持美元，美國金融霸主地位衰落速度比市場預期更快。