微短劇盜版亂象調查（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月16日電／據新華社報導，日前，《中國網絡視聽發展研究報告（2025）》在第十二屆中國網絡視聽大會上發布，報告數據顯示，截至2024年12月，微短劇用戶規模達6.62億人，使用率達59.7%，微短劇用戶規模迅速增長，應用使用時長已追平即時通訊。



市場繁榮背後，微短劇盜版亂象也日益凸顯。在某電商平台，商家公然以“1元購2萬部＋日更”套餐吸引用戶，一些新劇上線當天即遭同步盜播。錄屏分享、搬運盜播、AI技術批量處理規避檢測……微短劇侵權盜版方式層出不窮。據行業估算，盜版導致的潛在產值損失高達200億元。



微短劇市場的盜版亂象嚴重擠壓了正版市場，成為制約行業高質量發展的主要瓶頸。國家版權局等四部門啟動的“劍網2025”專項行動中，已將規範微短劇版權秩序作為重點任務。但因微短劇盜版成本低、難度小、傳播快等特殊性，打擊盜版亂象依然任重道遠。



“1元買2萬部”：盜版產業鏈猖獗



“1元購2萬部＋日更”“9.9元永久觀看＋日更＋永久幫找”“29元小程序永久免費無需下載不占資源”……在某電商平台，商家公然推出多種微短劇盜版資源吸引用戶，價格之低、操作之便捷極具誘惑力。二手交易平台上，微短劇盜版資源更加泛濫，有些賣家甚至以“0.01元”的極低價衝銷量，並標注短劇資源每日爬取，持續更新，很多售賣帖瀏覽量破萬。



紅果短劇相關負責人直言，盜版直接侵蝕著正版收益。據測算，微短劇盜版導致的潛在產值損失高達200億元，“用戶被盜版資源分流，影響平台分賬收入與製作方回本周期，長期將打擊優質內容生產積極性，導致行業陷入‘劣幣驅逐良幣’的惡性循環”。



微短劇出品製作公司更加深受其害。頭部短劇廠牌聽花島相關法務負責人告訴記者，聽花島時常會發現未經授權的賬號上線自己的作品，“賬號發布的侵權視頻通過換標題、換封面等方法規避識別監測，有些侵權賬號單部劇的播放量甚至高達千萬，已遠超刑事立案標準。”