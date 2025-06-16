去年破產個案　30歲以下占逾15%

中評社香港6月16日電／市面上針對青少年借貸廣告及平台日益增加，而令他們面對過度借貸問題。去年本港的破產人士當中，30歲以下的比率占超過一成五，涉及青年因財困而自殺的新聞時有發生。民建聯立法會議員梁熙表示，學生借貸數字有上升趨勢，現時金管局有就銀行對學生持有的信用卡不應批核逾1萬元額度的指引，他建議可將有關安排拓展至持牌放債人，為學生設立借貸額度上限。



大公報報導，梁熙引述多項數據指出，粗略統計過去12個月，單是有傳媒公開報導有關30歲以下青少年、因涉及財困而自殺的不幸個案，已經有10宗相關。根據2023年港大香港賽馬會防止自殺研究中心曾有研究指出，當時統計近3年內自殺青少年中，有約一成是因經濟問題。青少年自殺率由2014年的6.2%，上升至2022年的12.2%。他認為以上多項數字反映，青年財困問題日益惡化，情況值得政府關注。



倡參考日本限制年利率



政府將於六月就加強規管無抵押個人貸款、加強保障貸款咨詢人等方面，進行公眾咨詢。梁熙建議，政府在加強借貸監管措施中，以政策介入，收緊對青少年，尤其是無收入學生的無抵押貸款的政策，包括禁止以學生、未成年人為對象的借錢廣告，禁止放債人在學生介紹朋輩借錢而提供禮物等作回報，以及參考日本《利息限制法》針對放貸公司限制無抵押貸款的最高年利率上限的做法，有關當局可研究將青少年無抵押貸款金額的年利率，由一般限制於48%，降低至20%，以減低財務公司向學生過度放貸的誘因。