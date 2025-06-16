馬時亨：香港有危有機　研拓非洲等新市場

馬時亨表示，貿發局計劃明年在港舉行中東海灣國家會議。（大公報） 中評社香港6月16日電／美國總統特朗普上任後，全球經貿變得不穩定。香港貿發局主席馬時亨昨日（15日）接受電台訪問及在電視節目中表示，近期環球經貿不確定性增加，加上美國關稅措施，令不少投資者卻步，但對香港來說“有危必有機”，除美國外仍有很多市場，當局正研究開拓非洲等新興市場，必須要具備新思維，讓香港“走出去”。



大公報報導，馬時亨表示，現時國際形勢改變，預料不少海外投資者會來港發展，帶動本地股市上漲，希望可以“食住個優勢”，繼續改善經濟。而企業需邁向數碼化，不可能“食一世老本”，要用新辦法擴展市場，例如利用互聯網、電商，並要掌握科技、電子商貿的新機遇，才能順利轉型，當局計劃邀請相關專家協助中小企發掘新市場。



擬明年辦中東海灣國家會議



他指出，目前貿發局在世界各地設有51個經濟貿易辦事處，其中13個設於內地，要善用有限的資源，因此須重新審視市場作出部署。同時研究開拓新興市場，例如非洲人口多、部分國家經濟發展理想，可探討當地發展空間，為中小企的供應鏈及產業鏈提供協助。



馬時亨表示，近年香港跟東盟及中東的貿易，增長達三成多至五成多，貿發局計劃明年在港舉行中東海灣國家會議，邀請中東及東南亞企業來港，共探更多發展機遇。相信大型國際會議可帶動香港酒店、餐飲等行業，建議日後與旅發局加強合作，舉辦更多響應全球趨勢的會議和展覽，例如國際機械人展覽。



摩根士丹利前亞洲區主席羅奇去年斷言“香港已完”，近日接受外媒訪問時承認判斷失誤，強調香港在緊張的國際形勢下，正在出現新活力。馬時亨昨回應指，樂見對方“轉軚”，證明香港存在優勢，在現時的世界格局中，很多人選擇來港發展，股市重新暢旺，經濟開始恢復活力。