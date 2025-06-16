路透：中國拒鬆綁軍用稀土　美擬延長關稅期限

中評社香港6月16日電／路透社報導，最新一輪中美談判於倫敦舉行，雖緩和部分貿易緊張關係，但對稀土、晶片出口限制等核心爭議仍無實質進展，導致雙方在達成全面貿易協議方面仍存重大障礙。



消息人士指出，中國至今未同意出口用於美國戰機與飛彈系統的軍用稀土磁鐵，而美國方面也維持對中國採購高階人工智慧（AI）晶片的出口管制，原因在於這些晶片具備潛在軍事應用風險。



雙方談判的其中一大癥結，在於中國尚未針對包含釤（samarium）等特種稀土元素做出讓步。這些稀土材料屬於軍事關鍵資源，不在中方提出的“快速通道”審批名單中。汽車與工業製造商多數使用的是鏑（dysprosium）與鋱（terbium）等其他類型的稀土磁鐵。



此次中美談判的重心也出現轉變，中方將稀土出口放寬與美方解除AI晶片禁令進行掛鉤談判，顯示雙方談判已從原本的關稅與貿易逆差問題，逐步轉向涉及國家安全與科技封鎖的出口管制爭議。



此外，知情人士透露，美國官員正在考慮將原訂於8月10日到期的對中關稅措施再度延長90天，為談判爭取更多時間，也表明兩國短期內難以敲定具體、持久的貿易協議。



中國在全球稀土供應鏈中佔有壟斷性地位，尤其在高純度精煉與加工方面處於領先。中方表示，已開始核准部分非軍事用途的稀土出口申請，並為可信賴的美企設立“綠色通道”。

