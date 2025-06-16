對抗特朗普　馬克龍訪格陵蘭稱願聯合軍演

中評社香港6月16日電／法國總統馬克龍16日抵達格陵蘭首府努克，展開正式訪問。針對特朗普日前接連威脅要武力吞併，他表示法國願意舉行聯合軍演，以改善安全。



钜亨網消息，自從特朗普威脅吞併格陵蘭島以來，馬克龍是第一位訪問該自治領土的外國領導人。法國愛麗舍宮表示，馬克龍此行傳遞三個訊號：歐洲支持格陵蘭島的“主權和領土完整”、經濟發展及動員各方力量應對令人擔憂的冰川融化。



綜合法國媒體報導，在當前北極戰略地位日益重要、氣候變遷挑戰加劇的背景下，更傳遞了法國乃至整個歐盟對格陵蘭主權、發展及環境保護的堅定支持。



馬克宏表示，格陵蘭島正遭受掠奪野心的侵蝕，法國願意舉行聯合演習，以改善格陵蘭島的安全。



他進一步指出，美國吞併格陵蘭將是一個“瘋狂”的場景，並呼籲與加拿大甚至美國在北極地區舉行聯合演習，包括波羅的海和北歐國家。



馬克宏的合作姿態，與近年來美國對格陵蘭的態度形成鮮明對比。他批評了美國前總統特朗普意圖“奪取”格陵蘭的想法，強調“這不是盟友間應該做的事”，並重申深海與極地是“非賣品”。



氣候變遷也是此行的核心議題。就在馬克龍抵訪前不久，一場創紀錄的熱浪導致格陵蘭冰川融化速度達到歷史平均的17 倍。馬克龍原計劃親眼見證全球暖化對冰川的衝擊，並參訪由歐盟出資興建的水力發電廠，雖因天氣因素未能成行，但已凸顯其對氣候議題的高度重視。

