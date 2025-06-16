馬英九訪廈航總部　喊“媽祖不喜歡“台獨”

國台辦副主任潘賢掌（左）陪同馬英九參訪。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月16日電（記者 方敬為）馬英九14日起率“大九學堂”20位青年學員赴大陸參訪14天，今天上午走訪廈門航空公司新總部大樓，在參觀廈航服務文化體驗館內媽祖文化展區時，馬英九表示，許多台灣人信奉媽祖。馬並向導覽員說，閩南語有句話講“媽祖大陸來，“台獨”祂不愛”，引起哄堂大笑。馬並肯定廈航經營兩岸直航航班，促進兩岸交流。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，包括出席在廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。馬英九此行還會帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



馬英九一行16日上午赴廈門航空公司剛落成2年的新總部大樓參訪，由國台辦副主任潘賢掌、廈門航空董事長趙東等人陪同。分別到第1層“廈航服務文化體驗館”，及第29層“廈航新總部學習室”參觀，觀摩藝術品陳列區、體驗廈航空廚料理、茶飲、餐廳、咖啡等服務，並瞭解廈航發展歷史與未來藍圖。



廈航服務文化體驗館今年4月19日啟用，為大陸首個航空服務體驗綜合體驗中心，將廈航的空中服務延伸至地面，打造航空特色的“文化會客廳”。此外，廈航服務文化體驗館也規劃“航空創新實踐基地”，推動服務發展研究、人才培育和文化交流。文化館的揭幕首展為“媽祖主題文化展”，由於廈航曾在1997年負責運送湄洲媽祖金身赴台巡安，與媽祖信仰頗具淵源，特別開設展覽紀念。



馬英九在參觀媽祖展區時表示，特別親切，因為台灣的媽祖信仰非常盛行，許多台灣民眾信奉媽祖，他並向導覽員說，閩南語有句話講“媽祖大陸來，“台獨”祂不愛”，普通話意思是“媽祖是大陸來的，祂不喜歡“台獨”。引起哄堂大笑。



馬英九陸續參觀文化館內“鷺庭、鷺畔、鷺閣、鷺嶼、鷺台”五大空間，瞭解廈航的茶水、咖啡、酒品、創意料理等服務，對於廈門航空在服務品質及堅持兩岸航線的營運予以肯定。