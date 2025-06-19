快評：重讀林覺民《與妻書》，感受家國情懷

中評社快評／中國國民黨前主席馬英九昨天在中共中央台辦、國台辦主任宋濤陪同下，參訪福州著名的三坊七巷，先後參觀林覺民故居、福州台灣會館以及林則徐紀念館等。在林覺民故居，馬英九回憶起林覺民的《與妻訣別書》，幾近流淚；在台灣會館，馬英九念起台灣同胞悼念孫中山的輓聯，甫一張口，再度哽咽。



林覺民是黃花崗七十二烈士的代表人物，就義時年僅23歲。《與妻訣別書》是林覺民為革命從容就義前寫給妻子陳意映的“絕筆信”。其中寫道，“吾今已此書與汝永別矣，吾作此書，淚珠與筆墨齊下，不能竟書而致擱筆。吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛，所以敢先汝而死，不顧汝也。汝體吾此心，於啼泣之餘，亦以天下人為念，當亦樂犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也”。



《與妻訣別書》字字泣血，既有對妻子的不捨，更有“以天下人為念”的堅定信念。林覺民在個人小愛與民族大義之間毅然選擇後者，其家國情懷令人動容。馬英九在林覺民故居回憶起林覺民的《與妻訣別書》，幾近流淚，其家國情懷同樣令人動容。



馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬常跟福建朋友講，小時候在台北萬華區長大，廣州街、福州街跟廈門街等從小就非常熟悉，到了這邊來是一嘗夙願，能到林覺民故居參訪是他從小到大的心願。



馬英九參訪林覺民故居等，對自己是一嘗夙願，對兩岸也別具意義。當年和林覺民一同就義的黃花崗七十二烈士之中，有兩位來自台灣，一個是苗栗的羅福星，另一個是台南的許贊元。通過馬英九的參訪，再讀林覺民《與妻書》，感受千古家國情，同時也能加深對兩岸同胞共同書寫的歷史的瞭解。