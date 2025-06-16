法國總統訪問格陵蘭島表達“來自歐洲的支持”

中評社北京6月16日電／法國總統馬克龍15日訪問丹麥自治領地格陵蘭島，重申法國與歐盟對丹麥和格陵蘭島的支持，並表示美國企圖“接管”格陵蘭島是錯誤的。



新華社報導，馬克龍當天在格陵蘭島首府努克與丹麥首相弗雷澤里克森和格陵蘭島自治政府總理延斯-弗雷德里克·尼爾森舉行的聯合記者會上說，美國一再表達希望接管格陵蘭島的想法是錯誤的，“格陵蘭島不賣，也不能被奪取”。他說，自己在出發前已通知美國總統特朗普。他認為美國仍是盟友，但作為歐洲人，必須減少對美國的依賴。



馬克龍還宣佈，法國將在努克設立總領事館，以更好地與格陵蘭島和丹麥在氣候變化、經濟發展與教育等議題上加強合作。



弗雷澤里克森在聯合記者會上表示，丹麥願意與美國就安全問題進行對話，但該對話“必須以適當方式”進行。



另據法國媒體報導，馬克龍當天在抵達努克後說，他反對特朗普吞併格陵蘭島的企圖，“這不像盟友之間應該做的事”。他說，此次訪問格陵蘭島是為了表達法國和歐盟對這片丹麥自治領地的支持。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島建有軍事基地。特朗普今年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麥及格陵蘭島居民譴責和反對。