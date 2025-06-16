日本車企擺脫中國稀土束縛卡在哪？

中評社香港6月16日電／日經新聞報導，中國稀土出口管制帶來的影響擴大到了汽車生產領域。稀土被用於汽車的馬達用磁鐵等零部件。由於中國廠商的磁鐵價格比日本企業低3成左右，零部件企業一直在替換採購來源和引進替代技術上猶豫不決。在稀土的去中國化的過程中，價格壁壘是一大課題。



作為對美國實施對等關稅的報復性措施的一環，中國政府於4月對7種稀土實施了出口管制。其中包括重稀土元素鏑（Dysprosium）和鋱（Terbium）。



純電動汽車（EV）和混合動力車（HV）的驅動用馬達等配備了名為釹磁鐵的強力磁鐵。為了提高耐熱性，還會添加上述兩種稀土。這些稀土的生產地集中在中國，出口管制導致汽車產業遭受打擊。



鈴木於5月底在日本國內停止了小型車的生產。稀土短缺導致所需零部件的供應停滯。美國福特汽車設在伊利諾伊州芝加哥的工廠也暫停了SUV的生產。



除驅動用馬達外，動力轉向系統等汽車零部件也要求具備較高的耐熱性。由於大量使用重稀土，汽車被認為比硬碟驅動器或家電更早受到影響。



此次並非稀土供應鏈首次發生混亂。2010年中日在東海問題上對立加劇，中國對日本採取了稀土出口限制措施，導致供應關係緊張。釹磁鐵廠商本來應該吸取過去的教訓。為何此次汽車生產還是出現停擺呢？



日本的信越化學工業強調：“短期內不會因為原材料短缺而存在供應擔憂”。該公司由於吸取了過去的教訓，“擁有相當充足的庫存”。但未透露庫存量。稀土價格會受到市場行情的影響，最近兩年因行情惡化，信越化學每年計提了超過100億日元的資產評估損失。據該公司稱，確保了甚至會造成鉅額虧損的庫存量。



日本另一家企業Proterial（原日立金屬）和大同特殊鋼也確保了短期庫存。接受這三家企業供貨的零部件製造商被認為沒有受到影響。



另一方面，日本的釹磁鐵存在問題。中國製造的釹磁鐵價格被認為比日本產品便宜3成左右，日本產品在成本競爭力上無法與之匹敵。



為了降低成本，許多零部件廠商選擇採購中國產品。中國在釹磁鐵市場上佔有的份額大約在8成以上，排名第二的日本僅佔1成以上，差距顯著。



鈴木關於停產的理由僅表示“零部件供應短缺”。從中國產釹磁鐵使用量大的零部件廠商以及庫存較少的企業採購磁鐵的部件廠商似乎陷入了稀土採購困難。



據路透社報導，鈴木的印度子公司大幅下調了4～9月的純電動汽車產量目標。由於日本廠商擅長的混合動力車（HV）也使用釹磁鐵，這可能成為日本汽車廠商發展的障礙。



日本企業在減少稀土使用的釹磁鐵和替代技術的開發已經取得進展。大同特殊鋼面向HV的驅動馬達開發出了不使用重稀土的磁鐵，從2016年起被本田採用。日產汽車的EV“Aria”使用了無磁鐵的馬達。但由於中國製造的磁鐵便宜，替代技術尚未廣泛普及。



日本國內對稀土的需求在增加。根據日本新金屬協會（東京·港區）估算，到2024年需求將達到1萬8835噸，比2023年增長15%，其中用於汽車馬達的磁鐵需求增長顯著。



日本政府和企業合作已開始推動採購來源多樣化。日本政府與企業投資了稀土巨頭澳大利亞萊納斯公司（Lynas），並在3月宣佈投資法國的精煉業務。計劃2030年，日本國內所需的約3成鏑和鋱將從中國以外採購。



目前，雖然中國出口限制放寬的跡象顯現，波動可能暫時平息，但如果依賴中國的局面不改變，供應鏈的混亂可能再次發生。



據悉，擁有充足庫存的信越化學和大同特殊鋼等企業來自零部件廠商的諮詢在增加。為了不讓這種暫時的警戒感高漲只是曇花一現，日本政府和企業在共同合作，摸索進一步實現採購的多樣化和技術創新。