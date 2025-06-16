馬英九提當年推動兩岸直航　嘆只能連任一次

馬英九體驗模擬商務艙。（中評社 方敬為攝） 中評社廈門6月15日電（記者 方敬為）馬英九14日起率“大九學堂”20位青年學員赴大陸參訪14天，今天上午走訪廈門航空公司新總部大樓，肯定廈航堅持營運兩岸直航航線，促進兩岸往來，馬英九並笑稱“兩岸直航，小弟也有貢獻”。陪同的廈航公司董事長趙東表示，馬先生在位時，兩岸直航航班增長，應多幹幾年啊！馬英九感嘆，他也想，但我們“憲法”規定，連選得連任一次。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，包括出席在廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。馬英九此行還會帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



馬英九一行16日上午赴廈門航空公司剛落成2年的新總部大樓參訪，由國台辦副主任潘賢掌、廈門航空董事長趙東等人陪同。分別到第1層“廈航服務文化體驗館”，及第29層“廈航新總部學習室”參觀，觀摩藝術品陳列區、體驗廈航空廚料理、茶飲、餐廳、咖啡等服務，並瞭解廈航發展歷史與未來藍圖。



馬英九在茶飲、咖啡體驗環節，與趙東對飲咖啡，馬英九選了一杯雲南產的咖啡，一飲而盡，強調這就叫做“玩真的！”趙東則選了一杯產自嘉義阿里山的咖啡，同樣乾杯，促成另類的兩岸咖啡交流。



馬英九隨後參觀“廈航新總部學習室”，內部展示中國國家主席習近平當年在福建工作期間，親自參與了廈航組建和初創階段的過程。馬英九邊聽導覽邊點頭，在看到一幅習近平在1986年的照片時，駐足端詳後表示，“當時（習）特別帥啊！”



在聽取趙東說明廈航近年發展現況，在提及兩岸直航航線的營運時，馬英九笑稱，說到兩岸直航，“小弟也有貢獻。”趙東補充，馬先生在位時，2008到2012年兩岸直航航班增長，您應該多幹幾年啊！馬英九則感嘆，“他也想多幹幾年，但我們憲法規定，連選得連任一次”。