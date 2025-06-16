特朗普政府的那些官司　現在怎麼樣了？

中評社北京6月16日電／美國當地時間12日，聯邦地區法官查爾斯·佈雷耶在舊金山裁定，總統特朗普此前調動加利福尼亞州國民警衞隊進駐洛杉磯的行為違法。但僅過了2個多小時，美國第九巡迴上訴法院暫時叫停了地區法官的裁定。15日，加州律師提交法庭文件，敦促上訴法院暫時保留下級法院命令。



新華社報導，官司不斷、“反轉”頻頻，似乎已成為特朗普政府的“日常”。特朗普政府執政不到5個月，總統行政令已引發300多起訴訟，所謂“三權分立”制度中的行政與司法兩權鬥爭日益激烈。美國法律專家認為，不少官司很可能最終由聯邦最高法院裁決，而特朗普在總統第一個任期內任命的三名大法官可能成為“關鍵人物”。



這裡盤點一下特朗普政府所涉重要訴訟進展。



關稅訴訟：反轉再反轉



特朗普政府關稅政策不僅給全球貿易格局帶來極大負面影響，也在美國國內掀起大浪，目前已面臨至少7起相關訴訟，起訴方涵蓋州政府、小企業、法律團體等。



比較典型的有，4月23日，美國亞利桑那州、科羅拉多州、紐約州等12個州組成聯盟向美國國際貿易法院提起訴訟，要求法院宣佈特朗普政府對所有貿易伙伴徵收的所謂“對等關稅”非法，並阻止其實施。5月28日，美國國際貿易法院裁定特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》對多國加徵的關稅違法，禁止執行包括“對等關稅”在內的相關關稅措施。裁定宣佈當天，特朗普政府向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院于5月29日批准特朗普政府請求，決定暫時擱置美國國際貿易法院的這一裁決。6月10日，上訴法院又作出決定，繼續擱置美國國際貿易法院此前裁決。



多位研究美國法律的律師向記者表示，不管聯邦巡迴上訴法院未來判決結果如何，輸掉的一方大概率將上訴到聯邦最高法院。美國堪薩斯大學法學教授拉傑·巴拉認為，即使特朗普政府最終輸掉這場官司，也並不意味著關稅政策就此止步。白宮完全可以在貿易法律的“工具箱”里選擇其他適合的法律繼續推進徵收關稅，比如《1974年貿易法》《1930年關稅法》等。

