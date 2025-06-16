特朗普被曝否決以色列刺殺哈梅內伊計劃

中評社北京6月16日電／據新華社報導，多名美國匿名官員15日向多家媒體披露，美國總統唐納德·特朗普否決了以色列刺殺伊朗最高領袖大阿亞圖拉阿里·哈梅內伊的計劃。但以色列總理本雅明·內塔尼亞胡當天對此不置可否，另有以方官員稱報導系“捏造”。



兩名美國政府官員15日率先向路透社披露此事，稱以色列向美國通報其有機會刺殺哈梅內伊，但相關計劃遭特朗普否決。這兩名官員解釋，美方作此決策的原因是此次以伊衝突中，尚未有美國人遭伊朗襲擊身亡，因此美方根本不會開始討論追殺伊朗政治領導層事宜。



一名美國政府官員隨後向美聯社證實，以方確於近日向特朗普政府通報，已擬定可信計劃刺殺哈梅內伊。白宮知悉計劃後向以方明確，特朗普反對以色列動手。



不過，內塔尼亞胡當天接受福克斯新聞頻道採訪時就相關報導說：“有太多針對從未發生過對話的虛假報導，我不想深談這個。但我可以告訴你……我們會做我們需要做的事，我認為美國知道什麼對美國有利。”



內塔尼亞胡的發言人奧默·多斯特裡15日晚些時候稱，有關以色列刺殺哈梅內伊計劃的報導系“捏造”。以色列國家安全顧問察希·哈內格比也稱，美媒報導是“最高級別的假新聞”。



內塔尼亞胡在接受福克斯新聞頻道採訪時稱，以色列13日發起的“崛起之獅”行動已在“相當程度上”阻滯了伊朗核項目發展，但他認定伊朗的核項目與導彈項目對以色列構成“雙重生存威脅”，宣稱以方行動“當然可能”帶來伊朗政權更迭的結果，“因為伊朗政權相當孱弱”。



內塔尼亞胡在採訪中強調，他在13日以方行動前知會過特朗普，美軍飛行員也在協助以方擊落伊朗發射的無人機。