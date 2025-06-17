紀碩鳴：中英企業家跨國界聯手創新香薰品牌

薰衣草掀起紫色波浪。 作者（右）與楊淑靜（中）及布蘭德。 中英攜手優勢互補。 中評社香港6月17日電／題：跨越國界的薰衣草之旅 中英企業家聯手創新香薰品牌



文－－紀碩鳴



在全球化的今天，跨文化合作正在為產業發展注入新的活力。中英企業家在倫敦攜手合作，打造了一款以薰衣草為核心的香薰品牌，不僅傳播了芳香療法的健康理念，更為現代人提供了一種養生、養神與養心的生活方式。



熏依草是英國既有觀賞價值又有實用價值的植物。每年的6至8月，是薰衣草花期，一大片進入花期的薰衣草微風中時而翻滾掀起紫色波浪，時而又在夕陽餘輝照耀下披上了一道金色霞光，令人嘆為觀止。在倫敦近郊的梅菲爾薰衣草農莊，時常可以欣賞到如此壯觀景色，讓人置身薰衣草花叢流連忘返。



每到這個季節，楊淑靜都要從上海飛往倫敦，當然不是為了欣賞薰衣草帶來的美妙風景，她要為之後到來的薰衣草的收割期，和英國的合夥人、莊園主布蘭德布局新一年的商業前景。



跨國攜手創新梅菲爾德品牌



英國梅菲爾薰衣草莊園主布蘭德曾在寶潔公司擔任高管，後來辭職接管了一個擁有300多年種植歷史的薰衣草莊園，以恢復這一古老產業的傳統。他的選擇不僅是為了傳承家族遺產，更是為了創造一種與自然和諧相處的生活方式。而中國企業家楊淑靜則是一位中西醫結合背景的專業人士，因對芳香療法的深刻理解和推廣熱情，逐步將研究轉化為產品，填補了中國市場對高品質香薰產品的需求。



布蘭德和楊淑靜都早有自己的品牌，攜手是為尋找各自定位優勢互補。楊淑靜說，布蘭德的英國產品是有20多年的老品牌，有一定受眾的優勢，現在授權楊淑靜在國內作產品推廣。而楊淑靜的產品引入英國薰衣草原料，在中國市場本土化後有性價比優勢，加上國內市場推廣的優勢，楊淑靜手握中英兩個品牌，在芳療產業相得益彰。目前已經做到5個大類，40多個產品。包括精油洗護產品、精油護膚產品等。在中國的芳療產業中成為重要的領跑者之一。



如今，楊淑靜和布蘭德又進一步攜手，在英國成立了合作、合資公司，著力整合銷售這些產品，做好品牌的運營管理。英國薰衣草從種植到原料加工在全球都最有特色優勢，保持讓薰衣草產品在消費者手中都能享受到這份源頭優勢是楊淑靜的追求。雙方以共同的願景為出發點，聯手打造一個全新的品牌——梅菲爾德（Mayfield）。



這樣成功合作，不僅僅是商業上的，更是一種文化與價值觀的融合。英國莊園主帶來了先進的商業管理經驗，而中國企業家則憑借對本地市場的深刻理解，將品牌成功導入中國市場。雙方在合作中強調信任與共享資源，而非單純的商業利益。這種基於共同價值觀的合作模式，也為全球化背景下的跨文化商業合作提供了寶貴的借鑒。



薰衣草有養生、養神、養心的自然力量



楊淑靜畢業於中醫藥大學，在大學教書育人。因為專業，她觸碰到了國際上時興的芳香療法。“芳療”引起了楊淑靜的興趣，她大量查找資料，投入了對芳療的研究。



芳香療法起源於古埃及，近代盛行於歐洲，簡稱芳療。由芳香植物所萃取出的精油作為媒介，並以按摩、泡澡、薰香等方式經由呼吸道或皮膚吸收進入體內，來達到舒緩精神壓力與增進身體健康的一種自然療法。效果是能改變人的情緒、認知、心理和身體健康。它的哲學基礎跟楊淑靜學的中醫藥的哲學基礎非常接近。



平時，楊淑靜習慣在手袋里放著精油產品，因為隨時可能需要它，能讓自己處於一種最好的狀態。她說，我們每一次呼吸如果都有香氣相伴，可起到芳香開竅、芳香行氣、芳香健脾胃等等，以芳香凝神，對身體層面、情緒層面，家居空間層面都能凝聚鬆懈的氛圍。“實踐證明，具有養生、養神、養心的重要功能。”



養生：呵護身體健康。薰衣草因其卓越的抗菌、抗炎和促進傷口愈合的功效，被譽為芳香療法的“百搭之王”。早在第一次世界大戰期間，薰衣草精油就被用於士兵的傷口護理。現代研究證實，薰衣草的主要成分對神經系統和免疫系統有顯著的調節作用。梅菲爾德（Mayfield）品牌的精油和洗護產品中採用了英國真正薰衣草，其高品質和純淨度保證了每一滴精油都可以有效提升身體健康。



養神：舒緩情緒，放鬆心靈。在歐洲，薰衣草一直是家庭生活中的重要一部分。無論是房前屋後的薰衣草植株，還是每年秋天采摘後掛在房間里的幹花束，其散發的淡淡幽香都能讓人舒緩緊張情緒，放鬆心靈。梅菲爾德（Mayfield）品牌在這一傳統基礎上，開發了香薰設備和家居產品，使消費者可以隨時隨地享受薰衣草的情緒療愈功能。這些產品特別適合現代城市生活中壓力過大的群體，為他們提供了一種簡單易行的放鬆方式。



養心：提升生活品質。薰衣草不僅能養生養神，更是一種提升生活品質的象徵。英國莊園主布蘭德將薰衣草種植轉化為一種藝術，將莊園變成了一個讓人們親近自然、獲得心靈慰藉的地方。而中國企業家則通過研發和推廣創新產品，將薰衣草的價值從莊園延展到家庭。他們共同倡導的“從農場到家庭”（Farm to Family）理念，將自然、健康與美學融入現代生活，讓消費者在使用每一款產品時都能感受到生活的詩意與美好。



楊淑靜稱，“May feel的核心就是from farm to family，包括了農場到家庭這兩層含義。”第一層含義就是英國農莊最具代表性的薰衣草；第二層含義是倡導芳香療法，一種新的生活方式，它是一種新的生活哲學。

