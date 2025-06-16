普京願當以伊衝突調解人　特朗普表示接受

中評社北京6月16日電／據新華社報導，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京表示願意出面調解以色列與伊朗當前衝突，美國總統唐納德·特朗普15日表態說對此持開放態度，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍則拒絕這一提議。



以色列13日凌晨對伊朗發動大規模突襲後，普京當天晚些時候與伊朗總統馬蘇德·佩澤希齊揚和以色列總理本雅明·內塔尼亞胡分別通話，表示俄方願意調停，以避免局勢進一步升級。



以伊衝突16日進入第四天，沒有停歇跡象。以色列擴大了襲擊範圍，伊朗國防部、外交部等政府機構和能源設施成為最新打擊目標；按照以方說法，伊朗向以色列發射的270多枚導彈中，有22枚突破以方“鐵穹”防空體系，落在居民區，造成14名以色列人死亡。伊朗衛生部說，伊朗四天來有224人死於以軍空襲，其中90%是平民。



特朗普15日接受美國廣播公司採訪時說，美國目前沒有參與以色列對伊朗的軍事打擊，但以後“有可能”會介入。針對普京提出願出任以伊衝突調解人的想法，特朗普表示持開放態度。



特朗普敦促以色列與伊朗“達成協議”，但說雙方需要先“打出結果”。特朗普說：“我認為是時候達成協議了。但有時候他們必須通過打仗解決爭端，我們將拭目以待。”



有記者問及美國是否要求以色列暫停空襲伊朗，特朗普拒絕回答。



伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊先前表示，只要以色列停止打擊伊朗，“我方也會停止回擊”。