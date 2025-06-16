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柬埔寨警告禁止泰國農產品入境
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2025-06-16 17:20:07
中評社北京6月16日電／據新華社報導，柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森16日發表聲明說，如果24小時內泰國軍方仍未恢復柬泰邊境正常通行，柬埔寨將從17日起全面禁止泰國農產品入境。
洪森在柬埔寨國家電視台直播的講話中表示，他和首相洪瑪奈分別與泰國總理佩通坦通話，向泰方明確提出24小時期限，要求泰方立即恢復邊境口岸正常通行，否則柬方將採取反制措施。
洪森指責泰國軍方單方面率先關閉口岸。他說，柬方只是被迫應對，恢復正常通關應由泰國軍方先行啟動。他還表示，柬方不會就這一問題與泰方談判。
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