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雲南省政協經濟委員會副主任李勇毅接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-06-16 17:21:32


　　中評社北京6月16日電／據中央紀委國家監察網站消息，據雲南省紀委監委消息：雲南省政協經濟委員會副主任李勇毅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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