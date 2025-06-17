馬英九訪廈航　觀兩岸融合發展縮影

中國國民黨前主席馬英九一行6月16日上午在中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌的陪同下參訪了廈門航空公司總部大樓（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九一行6月16日上午在中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌的陪同下參訪了廈門航空公司總部大樓，這也是馬英九一行在廈門的最後一場公開活動。當天下午，馬英九一行前往寧德。



馬英九在廈門的最後一場活動為何選擇參觀廈門航空？大抵因為廈航是兩岸交流的見證者，更是兩岸融合發展的縮影。多年來，廈航搭建起兩岸直航的“空中橋梁”，扎根兩岸交流最前沿，運送大量兩岸旅客。廈航從2017年起赴台招聘乘務員，為兩岸青年交流搭建起新的橋梁；2018年成功創建了國家級海峽兩岸青年就業創業示範點，為兩岸青年提供廣闊的發展平台；近年來持續在台灣招聘乘務、信息技術、營銷、酒店管理等專業人才，進一步促進了兩岸青年的深度交流與融合。



在廈航總部，馬英九一行參觀了廈航服務文化體驗館、廈航新總部學習室等地，瞭解廈航發展歷史、價值理念、企業文化。在廈航服務文化體驗館，馬英九一行依次走進“鷺庭、鷺畔、鷺閣、鷺嶼、鷺台”五大空間，體驗茶咖、品鑒酒水，並觀摩了茶藝表演和藝術展覽。



參觀期間，馬英九滿面笑容，同廈航工作人員交流互動十分熱絡，看到認可之處還頻頻伸出大拇指點贊。在咖啡品鑒環節，廈航特別準備了來自雲南的咖啡和來自阿里山的咖啡。馬英九稱自己平時不喝咖啡，但還是端起一杯雲南咖啡一飲而盡，並稱這就是“玩真的”。在酒水品鑒環節，馬英九端著海螺造型的酒杯盛放的雞尾酒，認真品嘗、開心點贊。在學習室門口，廈航工作人員介紹說，牌子上“學習”二字來自毛澤東主席的書法，馬英九也從襯衣口袋中掏出筆說“我平時也愛好書法”。在體驗廈航公務艙時，小桌板上擺了一些道具餐食，馬英九笑著同媒體說，“不辛苦你們跑一趟，我做愛吃狀”，並做出夾菜動作給媒體拍攝，引得在場眾人大笑。



廈航與媽祖文化淵源深厚，可以追溯至1997年，是年，湄洲媽祖金身赴台，乘坐的正是廈航航班。此後，無論是2017年湄洲媽祖前往馬來西亞、新加坡，還是2019年前往泰國，廈航都承擔起了運輸保障的重任。2024年廈航還啟動全球首張媽祖免費機票計劃，推動媽祖文化的傳播。在參訪過程中，廈航工作人員就此予以介紹。馬英九聽聞笑言，台灣的媽祖信仰非常盛行，許多台灣民眾信奉媽祖。他還說，閩南語有句話“媽祖大陸來，‘台獨’她不愛”，普通話意思是“媽祖是大陸來的，她不喜歡‘台獨’”。



此外，廈航工作人員向馬英九介紹了廈航在深化兩岸融合發展中作出的貢獻。談到兩岸直航時，馬英九笑著指著自己說，“兩岸直航，小弟也小有貢獻。”馬英九14日來大陸就是搭乘廈航班機從台北到廈門，他對廈航弘揚中華傳統文化、促進兩岸交流合作表達了充分肯定，並同部分機組成員合影留念，這一照片已經被廈航火速掛到了展示區。

