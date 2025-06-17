台青贊廈航宣揚媽祖文化　稱想來廈航工作

台青陳同學（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月17日電（記者 海涵）馬英九基金會大九學堂20位青年學員6月14日至27日赴大陸參訪，16日走訪廈門航空公司新總部大樓。台青陳同學盛贊廈航對媽祖文化的宣揚和對員工的優渥福利，稱以後有機會也想來廈航實習或工作。



台青陳同學表示，這幾年坐廈門航空去到了大陸非常多的城市。她提到，今天來到廈航總部體會到了廈門航空對媽祖文化的宣揚。今年3月份，兩尊媽祖像乘坐廈門航空去到台灣進行媽祖文化交流，媽祖立德、行善、大愛，廈門航空也真正做到了如此。



陳同學盛贊廈門航空，稱對世界它是第一個與聯合國開展可持續發展的航空公司，對員工它也提供了優渥的福利。“我們參觀了健身房，設備非常齊全，有啞鈴、跑步機、劃船機，還有攀岩的機器。”陳同學說，“廈航非常設身處地為員工著想。以後如果有機會，我也會來廈門航空進行實習或者工作。”



廈航從2017年起赴台招聘乘務員，為兩岸青年交流搭建起新的橋梁，近年來持續在台灣招聘乘務、信息技術、營銷、酒店管理等專業人才，進一步促進了兩岸青年的深度交流與融合。在參觀中，陳同學也遇到了她的“偶像”——廈門航空的台灣乘務員林佳，同時也是一個擁有眾多“粉絲”的新媒體博主。“我真的很興奮，能見到我的偶像林佳姐姐！”陳同學在受訪時依舊難掩激動。