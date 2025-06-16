韓將加強警力並推動修法應對反朝傳單問題

中評社香港6月16日電／韓聯社據韓國統一部16日消息，政府有關部門當天決定，為防範涉朝民間團體向朝鮮散佈反朝傳單，將在主要邊境地區部署警察機動隊，並考慮修改相關法律。



韓總統李在明14日表示將依法嚴懲對朝散佈傳單的團體和個人，並指示有關部門制定對策。政府部門僅隔兩天便召開會議，討論防範和處罰有關行為的方案。統一部、國家安保室、產業通商資源部、行政安全部、海洋水產部、國防部、警察廳、京畿道政府和仁川市江華郡政府等有關部門負責人與會。



與會人士一致認為，捍衛韓半島和平以及邊境地區居民的生命安全是國家的重要任務。政府已要求涉朝民團停止散佈反朝傳單，但相關行為仍在繼續，與會人士就此深表遺憾。



具體來看，警方將在主要邊境地區部署轄區警察和機動隊；地方政府特別司法警察也將對涉朝民團可能展開活動的地區加強巡邏力度，並啟動常態化應對模式；政府各部門認為能夠依據現行法律限制對朝散發傳單的行為，決定在有必要時制定具體實施細則，以有效打擊相關行為。



韓統一部計劃與涉朝民團保持溝通，要求其停止向朝散佈傳單。統一部還將與國會攜手，爭取推動《韓朝關係發展法》（又稱《禁止散發反朝傳單法》）修正案能在光復節（8月15日）之前獲得通過。憲法裁判所（憲法法院）2023年9月以侵犯言論自由為由，裁定該法有關禁止對朝散佈傳單的第24條第1款第3項等內容違憲。鋻於此，政府將推動出台該法修正案，爭取能在憲法框架內遏制向朝散發傳單的行為。