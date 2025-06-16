俄稱已向烏移交6000多具烏陣亡軍人遺體

中評社北京6月16日電／俄羅斯國防部16日發佈通報稱，截至目前，俄方已向烏克蘭移交6060具烏陣亡軍人遺體，並準備再向烏方移交2239具陣亡軍人遺體。烏克蘭方面當天說，目前烏方從俄方共接收6057具烏公民遺體。



新華社報導，通報說，根據俄烏雙方此前在土耳其伊斯坦布爾達成的協議，俄方16日再向烏方移交1248具烏陣亡軍人遺體，烏方則向俄方移交51具俄陣亡軍人遺體。截至目前，俄方共接收烏方移交的75具俄軍人遺體。



俄羅斯總統助理、俄烏談判俄方代表團團長梅金斯基16日在社交媒體發文，證實俄烏雙方已完成6060具烏方人員遺體的移交工作。他說，雙方正在交換被俘人員，並建立了緊急移交前線重傷員的救護機制。



烏克蘭戰俘待遇協調總部16日在社交媒體發文稱，俄本次向烏方移交了1245具烏公民遺體，目前烏方從俄方共接收6057具烏公民遺體。



俄烏兩國代表團6月2日在伊斯坦布爾舉行第二輪直接談判，雙方同意以“全部換全部”原則交換所有重傷戰俘，並且大規模交換25歲以下戰俘和陣亡軍人遺體。據俄媒報導，俄方6月11日開始向烏方移交陣亡軍人遺體，首批遺體為1212具。之後，俄方分別於13日、14日和15日向烏方移交軍人遺體，每次1200具。