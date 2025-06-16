殲-10CE等中國軍貿主力產品亮相巴黎航展

中評社北京6月16日電／第55屆巴黎-布爾歇國際航空航天展覽會（巴黎航展）16日在巴黎近郊開幕。眾多中國航空領域的明星產品亮相巴黎航展，向全球航空界展示中國的創新實力和重磅成果。



新華社報導，其中，中國航空工業集團展台以“攜手合作，共創價值”為參展主題，攜8大類30項重點航空產品參展。



在軍用航空裝備板塊，中國航空工業集團集中展示了戰鬥機、運輸機、教練機、直升機、無人機、制導武器在內的全譜係產品。其中殲-20、殲-35A、運-20、直-20等新一代航空裝備和殲-10CE、直-10ME等軍貿主力產品集中亮相，展示中國先進航空裝備研發實力和體系化解決方案。據悉，殲-35A首次亮相境外航展，直-9ME、“翼龍”-6、“翼龍”-1G、“翼龍”-10B、“旋戈”-2000等首次亮相巴黎航展。



在民用航空板塊，中國航空工業集團則展現全譜係航空應急救援裝備體系，包括AG600大型水陸兩棲滅火飛機、人工增雨飛機“新舟”60增雨機、“翼龍”-2H應急救災型無人機和中法聯合研製的AC352中型多用途直升機等。



“我們期待在巴黎航展上與全世界的同行們互學互鑒，為推動空天科技更快更好發展、增進各國人民福祉、促進人類探尋空天的夢想，貢獻中國航空工業的智慧和力量。”中國航空工業集團參加巴黎航展代表團團長李清堂現場接受媒體採訪時說。



據介紹，作為全球航空航天領域首屈一指的盛會，巴黎航展匯聚業內大型集團、中小企業和初創企業，旨在分享最新技術進展和發展全新合作。本屆展會將持續至22日，吸引了來自48個國家和地區的近2400家參展商。