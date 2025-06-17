快評：館長首次訪陸成功　再次登陸不用等太久

中評社快評／台灣網紅館長陳之漢15日晚間結束大陸六天五夜行程返回台灣，在機場不但沒有遭攻擊，還受到熱烈歡迎。很明顯，館長首次大陸行廣受肯定，獲得成功，綠營不敢對其輕舉妄動。



館長在機場受訪時說，這趟大陸行受益良多，未來如果有機會，將再次赴陸交流，希望到深圳走一趟，但目前最重要的任務是阻止“大罷免”，讓“大罷免”失敗。12日汪小菲請館長吃川菜時大讚館長有改變認知的勇氣，還把影響力發揮到民族社會。館長這趟大陸行，的確讓人感受到這一點。



台灣“大罷免”即將進入第3階段，“中選會”20日將審定首波罷免案，處理約26件“立委”罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。面對“大罷免”浪潮，藍營需團結在野其他力量，合力抗罷；館長參戰，是一股不可多得的力量。



預計“大罷免”告一段落後，館長會考慮再次登陸。館長說再次赴陸交流時希望到深圳走一趟。大陸很大，值得館長去走一趟的多的是，包括館長在上海直播時多次提及的成都、新疆，等等。有第一次的經驗，相信館長再次登陸時會規劃得更好，也會再次受到大陸方面包括官方、民眾歡迎。



館長首次訪陸直播是成功的，影響是正面的，深獲各方肯定。館長訪陸對台灣年輕族群的影響尤其大，種下了一顆正向的種子，綠營對此恨之入骨，但無力阻止。這也應了大陸時常說的那句話：兩岸融合發展浩浩蕩蕩，人為設限終將徒勞。