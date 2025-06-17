習近平抵阿斯塔納出席第二屆中國－中亞峰會

當地時間6月16日中午，國家主席習近平乘專機抵達阿斯塔納，應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫邀請，出席第二屆中國－中亞峰會。習近平抵達阿斯塔納納扎爾巴耶夫國際機場時，托卡耶夫總統率高級官員熱情迎接。新華社記者 謝環馳 攝 中評社北京6月17日電／據新華社報導，當地時間6月16日中午，國家主席習近平乘專機抵達阿斯塔納，應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫邀請，出席第二屆中國－中亞峰會。



習近平乘坐的專機進入哈薩克斯坦領空後，哈薩克斯坦空軍戰機升空護航。



習近平抵達阿斯塔納納扎爾巴耶夫國際機場時，托卡耶夫總統率總統辦公廳主任達傑拜、副總理兼外長努爾特列烏、總統外事顧問卡濟漢、阿斯塔納市長卡瑟姆別克等高級官員熱情迎接。身著盛裝的哈薩克斯坦女青年向習近平獻花。禮兵分列藍地毯兩側致敬，哈薩克斯坦少年兒童手持中哈兩國國旗熱烈歡迎習近平到訪。習近平在托卡耶夫陪同下觀看儀仗隊分列式，直升機懸掛中哈國旗從機場上空飛過。在機場貴賓樓內，兩國元首還共同欣賞哈薩克斯坦少年兒童的文藝表演。



蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達。



中國駐哈薩克斯坦大使韓春霖也到機場迎接。



習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，中資企業和留學生代表聚集在道路兩旁，手持“熱烈歡迎習近平主席！”“中哈友誼萬歲！”等紅色橫幅，熱烈歡迎習近平到訪。

