中評編譯：李在明政府應追求“架橋外交”

韓國總統李在明於10日在首爾龍山總統府辦公室與中國國家主席習近平進行了電話會談 （來源：總統室提供＝韓國日報） 中評社首爾6月17日電（記者 崔銀珍編譯）國家安保戰略研究院首席研究委員、漢陽大學兼任教授朴炳光近日在韓國《韓國日報》專欄撰文，強調韓中關係並非與韓美同盟相衝突，而是可以在戰略框架內進行互補性設計，其核心應是以國家利益為基準的明確外交戰略。面對錯綜複雜的國際局勢，李在明政府應推進“架橋外交”，積極構建中等強國外交網絡，並拓展自主外交空間，以確保國家戰略利益的平衡與穩定。文章編譯如下：



韓國總統李在明在就任六天後，與中國國家主席習近平通電話，就兩國關係發展達成共識。這一通話繼6日與美國總統特朗普、9日與日本首相石破茂的交流之後，意味著新政府在上任初期，已完成與周邊主要強國的一輪外交會晤。總統辦公室相關人士解釋稱，通話順序是根據韓中領導人的日程協調安排的。然而，這不僅展現了以堅固的韓美同盟為基礎，進一步鞏固韓美日合作的“務實外交”方針，同時也意在消除美國和日本對新政府可能傾向“親中”立場的疑慮。



在此次通話中，兩國領導人圍繞經濟、安全、文化及人文交流等多項合作議題展開了討論。韓國總統李在明提議：“在務實合作領域取得讓兩國人民切實感受到的成果。”對此，中國國家主席習近平回應：“ 堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水平邁進。” 特別是兩國領導人強調“要加強各層級各領域交流，加深相互理解，改善兩國民眾情感”，這一點反映了雙方就薩德問題後仍未完全恢復的兩國民間情感隔閡達成共識，認為有必要積極彌合這一鴻溝。



韓中領導人的對話在形式上營造出友好氛圍，但其背後則展現出，在美中競爭加劇的國際秩序中，韓國總統李在明的“務實外交”正駛向充滿挑戰的海域。實際上，中國外交部比韓國政府更快地公布了通話內容。中國外交部表示：“習近平主席強調，為變亂交織的地區和國際形勢注入更多確定性。”同時，還補充道：“共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通。” 這在一定程度上被解讀為，在日益加劇的美中戰略競爭和關稅戰背景下，中國以迂回方式施壓，希望韓國在此過程中採取更加明確的立場。



作為韓國最大的貿易夥伴和戰略夥伴，與中國的早期溝通具有重大意義，標誌著新政府“務實外交”方針的首個舉措。然而，在美中競爭加劇的背景下，韓國外交的平衡感正面臨關鍵考驗。在維持並發展韓美同盟的同時，韓國無法完全切斷與中國的經濟合作。在這樣的現實條件下，李在明政府的“務實外交”既需要堅持原則，又必須保持靈活性。推行以國家利益為核心的外交政策，同時確保不偏向任何一方，最大限度地拓展韓國的自主外交空間，是這一戰略的關鍵所在。



為此，需要明確以下戰略方向。首先，價值與利益的平衡。韓國應以與美國的同盟為基礎，雙方共享民主、人權等自由主義價值觀，同時與中國保持務實合作，實施“雙軌戰略”。在外交上，不應被迫做出“二選一”的抉擇，而是要確保“自主協調”的空間，這才是真正符合國家利益的外交方式。