中評編譯：韓美同盟的未來充滿挑戰

2019年8月24日至26日在法國比亞里茨舉行的G7峰會 （來源：EPA＝韓聯社） 中評社首爾6月17日電（記者 崔銀珍編譯）REAIM全球委員會主席、前外交部長尹炳世日前在韓國《中央日報》專欄上發文，稱韓美同盟正面臨多重難題，新政府應在初期穩妥應對，尤其是在駐韓美軍的戰略靈活性、韓國的區域安全角色以及美中關係中的立場問題上，應從過去的衝突案例中汲取智慧。文章編譯如下：



李在明總統將於15日至17日出席在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會，此次會議意義重大。這次會議是新政府承諾推進“G7＋”進程的重要契機，充當關鍵的橋梁角色。此外，若能順利參加本月底召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會，他的國際舞台首次亮相將圓滿完成。同時，這也有助於今秋在慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會的成功召開。



更重要的是，曾對G7和北約持批判態度的美國總統唐納德·特朗普計劃出席此次G7峰會，因此韓美、韓日及韓美日三方首腦會議將能夠在更大的框架內討論當前議題。並且，這也是各國領導人建立個人信任關係的良機，同時將獲得更為從容應對包括關稅問題在內的外交、安全和經濟議題的機會。



當前正處於復合危機，而特朗普第二任期的衝擊進一步加劇，使得積累了80年的國際秩序開始動搖，進入劇烈動蕩時期。這一影響不僅限於新政府的五年任期，更對韓國的生存與繁榮構成深遠影響。在此背景下，如何應對韓美同盟性質及其作用範圍變化的趨勢，並在韓美之間實現國家利益的協調，成為新政府亟需解決的重要課題。此外，相較於9·11事件後布什政府在全球軍事部署重審（GPR）所引發的聯盟摩擦，當時（韓國的）政府所經歷的困境，此次的風險因素在強度、範圍及速度方面更為嚴峻，遍布各個層面。



美國將朝鮮威脅置於次要位置



特朗普第二任期將中國視為唯一的核心威脅（sole pacing threat）。美國已將戰略重點轉向軍事上遏制並拒絕接受中國對台灣的侵略，因此朝鮮威脅的優先級正在下降。美國國防部的暫定國防戰略指南，以及上個月國防部長皮特·赫格塞思在亞洲安保會議（香格里拉對話）中的直言不諱的講話，正式確認了美國戰略重心已轉向對中國的遏制。與此同時，美國也在調整對盟友和夥伴國的重視程度。美國要求盟友承擔更多責任，應對除中國之外的其他威脅，並願意承擔相關風險。日本、澳大利亞和菲律賓政府已表態加入這一戰略方向（即包括美國在內的所謂“SQUAD”）。如今，美國正不斷向韓國釋放強烈的信號。