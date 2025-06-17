中東緊張　金價上望3522美元

中評社香港6月17日電／大公報報導，第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析說，上周美匯指數延續跌勢，國際油價強勢攀升，現貨黃金突破3430美元。雖然中美貿易摩擦緩和，但美國經濟疲軟、就業通脹數據走弱，叠加中東局勢緊張，黃金看漲情緒濃厚。本周焦點包括美聯儲利率決議及鮑威爾講話（關注點陣圖、經濟預期及減息線索）、美國5月零售銷售及初請失業金數據；同時留意英國、瑞士央行利率決議，以及中國陸家嘴論壇釋放的政策信號，均可能引發市場大幅波動；中東局勢演變仍是關鍵風險點。



過去一周，中美達成經貿原則性協議，美英、日美、美越等多國磋商取得進展，關稅博弈緩和，削弱黃金避險需求。但美國經濟隱憂顯現，5月消費者通脹預期下降，CPI及核心PPI不及預期，首次申請失業救濟人數超預期，續請人數達兩年高位，強化了衰退預期，市場押注美聯儲年內會減息兩次（9月概率80%）。同時，以色列對伊朗發動史上最大規模軍事打擊，致伊朗核設施受損及軍方人員傷亡，伊朗實施報復並指控美國介入，特朗普承認對以襲擊知情。儘管關稅擔憂緩解，但美國經濟衰退風險與中東衝突叠加，反而提振黃金避險需求，多空因素交織下金價獲雙向支撐。



關注美重啟減息時間點



中東地緣緊張使避險情緒升溫，若實體戰爭長期化、擴大化，貴金屬或成最安全資產，金價有望創新高。美國關稅擔憂有所緩和，就業與通脹數據走弱，強化美聯儲年內兩次減息預期，若經濟增長乏力，美聯儲或重啟減息，特朗普持續施壓鮑威爾，敦促減息2厘。本周市場聚焦以伊衝突與美聯儲議息會議，目前普遍預計美聯儲將維持利率不變，投資者更關注其最新預測，以此瞭解美聯儲對疲軟經濟數據；以及貿易、預算和中東衝突等風險的考量程度。



技術分析，黃金技術面呈震蕩上行趨勢，周線黃金BOLL通道向上，KD金叉；日線突破BOLL上軌，KD金叉。關注阻力區3478至3522美元，有效突破3522美元或延續漲勢；關鍵支撐3324至3372美元，守穩3324美元仍存上行空間。