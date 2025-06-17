香港整體私宅交投轉旺　全年料5.68萬宗

中評社香港6月17日電／大公報報導，利嘉閣地產董事胡栢榮表示，雖然中美貿易摩擦一度影響市場氣氛，但未有影響本地住宅剛需，截至6月12日，一、二手私宅買賣登記共23449宗，涉及金額1985.09億元，預計整個上半年最終達26804宗及2104.21億元，將較2024年下半年的23112宗及2075.3億元分別上漲16%及微升1.4%；量方面創下近7個“半年度”新高，金額則是近4個“半年度”次多。



一手方面，截至6月12日，上半年私宅登記7918宗，預期上半年最終錄8837宗，料較去年下半年大升24%；二手私宅期內錄15531宗登記，預期最終錄17967宗，將較去年下半年增逾12%，為近7個“半年度”最旺。



該行對下半年樓市感樂觀，一、二手私宅買賣登記料增至3萬宗，全年共約5.68萬宗，按年增長17%。



至於樓價，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓價跌幅已逐漸收窄，受惠東升西降，資金流入香港及預期進一步減息，帶動置業及投資需求，料下半年樓價止跌回升，中小型住宅樓價下半年料升3%至5%，豪宅料升約2%。租金方面，受惠外來專才抵港，中小型住宅租金下半年料升3%，全年升逾5%；豪宅租金下半年升2%，全年升約3.5%。