產品創新突破　中資科技股受捧

小米首款SUV電動車YU7即將推出，刺激股價上揚。（大公報） 中評社香港6月17日電／大公報報導，中東地緣政治局勢緊張影響環球股市投資氣氛，但港股具抗震力，中資科技股繼續成為增配目標，對大市起著重要的支撐作用。中資科技股憑借產品與技術創新實力，為持續高增長提供強而有力的支持，現水平估值依然吸引，未來股價上升潛力大。



特朗普關稅政策自吃苦果，美國經濟面臨衰退，今年上半年美元資產出現信心危機，美股、美債、美元表現令人失望。全球看空美國之下，預期下半年美元資產繼續成為減持對象，加上以色列襲擊伊朗，預期更多資金流入中國，加碼人民幣資產，相信港股下半年繼續有運行。



美元持續下瀉 資金流入中國



事實上，特朗普政府向全球發動關稅戰，已損害全球對美國信任，更動搖美元金融霸權的地位。君不見今年來美匯指數一瀉如注，今年首5月美匯指數累跌約9%，創下十年來最差年度開局表現。市場大舉做空美元，摩根士丹利也加入唱淡行列，預期美匯指數明年中跌至90邊緣，比現水平再急跌近10%。最令人不安的是，不單止美國國債危危乎，在高息環境下，企業債務爆煲也可能陸續有來。



根據摩根大通報告，上月美國垃圾債券違約率創出15個月新高，涉及45億美元，美國金融正醞釀大風暴，弱美元時代之下，全球加速流向人民幣資產，中資科技股成為增配目標。



其實，國產DeepSeek大模型震撼全球，市場重新評估中國企業產品及創新能力，可享有更高估值，吸引長線資金追貨、增配中資科技股。

