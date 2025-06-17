無視全美示威　特朗普擴大驅逐移民行動

左圖：在新澤西州關押非法移民的德萊尼霍爾拘留所外，聯邦特工與示威者發生衝突。右圖：紐約民眾14日在“不要國王”示威中與警察對峙。＼法新社 中評社北京6月17日電／據大公報報導，美國總統特朗普6月15日表示，聯邦機構需要擴大在全美大型城市驅逐非法移民，更點名要針對連日發生示威的洛杉磯、芝加哥及紐約等大城市採取行動。特朗普形容上述這幾個城市為民主黨的“大本營”。自特朗普擴大針對非法移民的圍捕行動以來，全美多地在過去一周爆發激烈的抗議示威活動，而分析認為，特朗普加大驅逐力度，只會進一步撕裂美國社會。



當地時間6月15日，特朗普在其社交平台發表聲明，表示移民及海關執法局（ICE）正執行“歷史上最大規模的非法移民驅逐行動”，並下令擴大在洛杉磯、芝加哥、紐約等大城市的執法力度。



特朗普寫到，他要求ICE加強洛杉磯、紐約、芝加哥等大城市的執法力度，拘捕並遣返非法移民。他聲稱：“這些城市以及其他類似城市是民主黨權力中心的核心。”他還指控民主黨利用非法移民擴大票倉、選舉舞弊，將掠奪原本屬於美國人的高薪工作和福利。



特朗普還表示，ICE人員“每天都遭受來自激進民主黨政治人物的暴力、騷擾甚至是威脅。”但他稱沒有什麼能阻止聯邦政府執行驅逐移民的任務，ICE將執行“歷史上最大規模的非法移民驅逐行動”。他在出發前往加拿大出席七國集團（G7）峰會前稱，若不是他決定出動國民警衛隊，洛杉磯將被摧毀。



不過，特朗普在帖文中並未說明他打算如何具體加大力度驅逐非法移民。此前，白宮副幕僚長、特朗普移民政策主要設計者米勒表示，ICE的目標是每天至少逮捕3000人，遠遠高於此前每天逮捕約650人這一數據。



瞄准民主黨“票倉”



從6月初開始，特朗普政府在加州洛杉磯等多地擴大針對非法移民的行動，引發當地民眾大規模示威。洛杉磯爆發大規模警民衝突，從6月10日開始已經宣布在市中心實行宵禁，相關命令目前仍未解除。此外，不滿移民部門執法的紐約民眾，從上周起也屢次在示威現場與紐約警察衝突。