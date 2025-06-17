關稅與戰爭陰霾籠罩　G7峰會放棄聯合公報

圖：示威者15日聚集在G7峰會會場附近，要求阻止以色列在中東的軍事行動。＼路透社 中評社北京6月17日電／據大公報綜合BBC、德國之聲報導：當地時間15日至17日，七國集團（G7）峰會在加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯舉行。這場峰會籠罩在美國總統特朗普發起的貿易戰陰霾之下，以色列與伊朗突然爆發的衝突帶來更多不確定性，也進一步暴露G7內部分歧。為防止2018年的鬧劇重演，加拿大總理卡尼決定放棄發表聯合聲明或公報的傳統做法。



據BBC報導，與會領導人15日的主要活動是互相寒暄和進行非正式會面，16日開始正式會談。卡尼原本計劃將重點放在全球經濟與安全議題上，但以伊衝突打亂了他精心規劃的議程。英國首相斯塔默說，他已與特朗普、以總理內塔尼亞胡等領導人討論如何緩和局勢，預計此次峰會將圍繞這一議題繼續進行“激烈的討論”。有分析指出，特朗普一直偏袒以色列，而法國等歐洲國家傾向於通過外交斡旋避免中東局勢升級，G7難以形成共識。特朗普對盟友加征關稅並威脅吞並他國領土的行為已動搖G7團結。法國總統馬克龍在參加G7峰會前特意短暫訪問格陵蘭島，並強調歐洲必須團結應對特朗普的戰略擴張。



2018年G7峰會在加拿大召開時，特朗普剛對加拿大、墨西哥和歐洲加征鋼鋁關稅。那場峰會以混亂收場，並留下特朗普與時任德國總理默克爾對峙的著名照片。會後，時任加拿大總理特魯多宣布對美國徵收報復性關稅，而特朗普大發雷霆，撤回了在聯合公報上的簽名。