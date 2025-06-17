八成眼影產品含致敏重金屬

使用眼影筆時，如扭出的筆芯過長，容易因為施力不當而令筆尖折斷。（大公報） 中評社香港6月17日電／大公報報導，亮麗的眼影近年備受歡迎，不少宣稱可以令妝容更加閃亮動人。消委會測試25款標榜持久不脫妝的眼影化妝用品，結果發現逾八成樣本檢出致敏重金屬，有機會刺激皮膚或致敏，若然使用後出現痕癢、紅腫，甚至脫皮，應該立即卸妝及停用。



最貴樣本亦超標



測試的25款眼影筆、眼影霜及眼影液樣本，全部標榜具持妝效果，可以維持數小時至24小時不等，售價由每支60元至360元不等，若以每克（或毫升）計算，售價相差達13倍，當中又以筆狀產品樣本售價最高，每克平均約160元。



鑒於海外曾經有眼影產品，檢出過量重金屬需要回收，消委會在測試中，特別檢測四種與安全較為相關的金屬元素，即砷、鎘、鉛及水銀。檢測結果顯示，全部樣本均檢出少量鉛，含量介乎0.063mg／kg至2.2mg／kg，不過遠低於內地標準的10mg／kg規定上限，也亦未超出德國相關檢測部門的5mg／kg建議限值1，所以符合規定。



砷測試方面，兩款眼影筆有檢出微量砷，含量分別為0.15mg／kg及0.28mg／kg，同樣未超出內地及德國的建議限值；至於鎘及水銀，則未有於任何樣本中檢出。



另外，消委會同時檢測可能刺激皮膚或可致敏的金屬元素，結果發現，八成樣本（20款）檢出鈷，含量0.13mg／kg至1.6mg／kg，其中一款更加驗出5.4mg／kg的鉻，超過建議限值，19款樣本檢出鉻，含量1.0mg／kg至5.4mg／kg。



消委會引述丹麥一篇評論文章，提及的鉻含量可接受水平，其中兩款樣本檢出的鉻及鈷皆高於有關水平，包括所有樣本中最貴、售價360元的一款樣本。



眼睛紅腫即停用



消委會指出，常見敏感征狀，包括眼睛周圍痕癢，出現紅腫，更嚴重是脫皮，建議消費者如果用後出現不適，應該立即停止使用並盡快卸妝，若然情況嚴重立即求醫。



消委會稱，檢測結果顯示，其中三款樣本完全沒有使用致敏的金屬成分，顯示生產過程可以避免使用。消委會呼籲生產商跟從生產規範，盡量減少使用，並清晰列出產品資訊保障消費者，市民選購時可留意成分和有效期。