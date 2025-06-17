3款泥膠黏土玩具　致敏防腐劑超標

泥膠玩具對象是兒童，材料成分要確保安全。（大公報） 中評社香港6月17日電／大公報報導，香港消委會測試15款泥膠或黏土玩具樣本，發現三款含有可致敏防腐劑，最多一款超出歐盟建議標準11倍，可能導致皮膚過敏，消委會已將個案轉交海關跟進。消委會建議，廠商參考歐盟相關標準上限改良配方。



最高超標11倍



泥膠及黏土生產時，部分廠商為了避免微生物感染加入防腐劑。消委會在市面上購買15款泥膠及黏土樣本，包括六款小麥泥膠、三款米泥膠及六款黏土，售價介乎12元至128元，發現其中三款加入超標劑量的致敏性防腐劑，超出歐盟上限約3.1倍至10.3倍。



超標最多是一款小麥泥膠玩具，驗出兩種可致敏防腐劑甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）和甲基異噻唑啉酮（MIT），其中CMIT每公斤有8.5毫克，超出歐盟建議三歲以下兒童水性玩具標準11倍，另外兩款驗出CMIT的黏土超標四至五倍，消委會已經將個案轉交海關跟進。



海關表示，國際上大部分廠商已經不再加入防腐劑，一般在香港供應的玩具受《玩具及兒童產品安全條例》等規管，根據條例，製造商、進口商及供應商在出售玩具時均符合條例定明的標準。海關稱，現正研究相關檢測報告，並將作出適切跟進行動。



消委會指出，長時間接觸該類防腐劑會增加皮膚致敏風險，若未徹底清潔雙手就觸碰眼睛和嘴，也可能產生過敏反應，部分產品標簽資料十分簡短，例如未有注意事項，或提醒玩泥膠前後要洗手。