以色列狂轟濫炸　伊朗約1500人死傷

左圖：伊朗民眾16日為死於以色列襲擊的同胞舉行葬禮。右圖：伊朗首都德黑蘭附近的油庫遭以色列襲擊，16日仍在冒黑煙。＼法新社 中評社北京6月17日電／據大公報報導，當地時間15日至16日，以色列繼續轟炸伊朗。伊朗方面表示，13日以來以色列襲擊造成的傷亡人數已達約1500人，其中超過90%為平民。作為報復，伊朗也向以色列境內發射導彈和無人機，造成24人死亡、約600人受傷。雙方互轟油庫等能源設施，導致國際原油市場震蕩加劇。在此敏感時刻，美國“尼米茲”號航母駛向中東，引起外界關注。中國外交部發言人郭嘉昆16日表示，中方呼籲有關各方為衝突升級踩煞車，防止地區陷入更大動蕩。



15日起，以色列擴大對伊朗襲擊範圍，位於伊朗首都德黑蘭的警察總部大樓、外交部大樓等遇襲受損。16日，以軍打擊了伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”位於德黑蘭的多個指揮中心。以色列國防軍稱，以軍在15日的空襲中打死革命衛隊情報機構負責人穆罕默德.卡齊米等4名伊朗高級情報官員。以軍發言人稱，自13日發動襲擊以來，以軍已摧毀超過120個伊朗導彈發射裝置，約占伊朗此類裝置總數的三分之一。



伊朗國家電視台遇襲



據伊朗法爾斯通訊社16日報導，位於德黑蘭的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台大樓當天遭以色列襲擊。該電視台直播畫面顯示，從電視台演播室內傳出爆炸巨響並升起濃煙。當天稍早時，以防長卡茨稱，伊朗國家電視台和廣播電台“即將消失”。



以總理內塔尼亞胡16日稱，以空軍已掌控德黑蘭領空，以方正在實現“消除伊朗核威脅”和“消除伊朗導彈威脅”的兩大核心戰略目標，並“正邁向最終勝利”。伊朗衛生部官員15日晚表示，13日以來以色列襲擊已造成224名伊朗人死亡，包括婦女和兒童；伊朗各醫院共接收1481名死傷者，其中超過90%為平民。伊朗外交部發言人16日說，至少兩枚以色列導彈擊中伊朗居民樓，一名瑞士駐伊朗外交官的住所也被波及，所幸事發時這名外交官不在現場。



伊朗媒體稱，伊朗防空部隊16日識別並摧毀多架飛往納坦茲核設施的“敵方飛機”。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西說，自13日被以色列襲擊以來，納坦茲核設施未進一步受損，設施外圍放射性水平維持正常。他補充說，IAEA準備好在一個小時內對任何放射性緊急狀態做出反應。



中方籲為衝突升級踩煞車



16日，伊朗向以色列發起新一輪導彈襲擊，以色列北部城市海法、中部特拉維夫等均有建築被擊中。也門胡塞武裝亦向以色列發射導彈。以政府新聞辦公室稱，13日以來，伊朗共計向以色列發射逾370枚彈道導彈，造成24人死亡、592人受傷。美國駐以色列大使赫卡比透露，伊朗導彈擊中美國位於特拉維夫的使館分支機構附近，對使館分支機構造成“輕微破壞”，沒有美國人員受傷。